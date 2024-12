Gemeenteraadslid Kelly De Sutter (de Damse Belangen) hekelt Kinderopvang Ferm Damme: “Kinderopvang loopt leeg”

Tijdens de gemeenteraad hekelde raadslid Kelly De Sutter (de Damse Belangen) dat het gros van de onthaalmoeders zich afkeerde van begeleiding door Ferm Damme en in de plaats kiest voor De Blauwe Lelie uit Brugge. “Er is duidelijk een probleem bij deze organisatie”, zegt het raadslid.

Als voormalig dagmoeder is kinderopvang in Damme een van de stokpaardjes van oppositieraadslid Kelly De Sutter (de Damse Belangen). Op de jongste gemeenteraad vroeg ze aandacht voor, volgens haar, een problematische situatie bij Kinderopvang Ferm Damme.

Ferm is de opvolger van het Katholiek Vormingwerk voor Landelijke Vrouwen (KVLV), maar faciliteert over heel Vlaanderen ook thuiszorg, huishoudhulp en kinderopvang. Wat dat laatste aspect betreft, bieden ze ook in Damme begeleiding, cursussen en advies aan voor onthaalmoeders die zelfstandig actief zijn. Ferm Damme is geen onderdeel van stad Damme.

“Het is met pijn in het hart dat ik zie hoe drie/vierde van de elf onthaalmoeders in Damme zijn opgestapt bij Ferm Damme en zijn overgestapt naar een andere dienst buiten Damme. Er zijn duidelijk problemen binnen die organisatie, waardoor de onthaalmoeders zich niet meer goed voelen. Ze moeten met meer respect en waardering behandeld worden. Het is schrijnend dat dit probleem zo is kunnen escaleren”, zei het raadslid.

“Ferm Damme maakt op zich geen deel uit van de werking van stad Damme, maar natuurlijk zijn we wel bekommerd rond goede kinderopvang in de stad”, reageert burgemeester Joachim Coens (cd&v plus). “Naar ik begreep zijn die onthaalmoeders voor begeleiding overgestapt naar De Blauwe Lelie, die een onderdeel is van OCMW/Mintus in Brugge. Die onthaalmoeders hebben dus hun activiteit niet gestopt, wat het belangrijkste is, maar kiezen voor een andere partner.”

Geen probleem

“Ik heb gepolst of De Blauwe Lelie wel buiten Brugge mag actief zijn, maar blijkbaar is dat geen probleem. Voor ons als lokaal bestuur is het vooral belangrijk dat er voldoende onthaalmoeders zijn. Nu zijn er dat nog voldoende maar het is nipt, er mogen er niet veel meer wegvallen en daar zullen we mee over waken.” (PDV)