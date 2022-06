Gemeentepark van Komen telt vier nieuwe houten sculpturen

In het nieuwe gemeentepark van Komen zijn het vooral vier houten sculpturen die op de nodige aandacht kunnen rekenen. De beelden, ontworpen en gesculpteerd door de schrijnwerkers van de gemeente, begonnen hun leven als knoerten van bomen totdat storm Eunice over het land trok.

Eunice, het is een naam die nog fris in ieders geheugen zit. De storm behoorde tot de krachtigste van de afgelopen jaren en liet een spoor van vernieling na. Complete huizen werden van de kaart geveegd en slechts weinig bomen waren bestand tegen de genadeloze kracht van de natuur. Ook Komen ontliep de dans niet, al bracht de storm niet alleen vernieling.

“Na de passage van Eunice werden we opgetrommeld om omgevallen bomen te gaan verzagen, zodat we de brandweer konden ontlasten”, verklaart Dominique Leplat. Als werfleider stuurt hij dagelijks de arbeiders van de gemeente aan en maakte hij de opkuiswerken dan ook van dicht mee. “Vooral de boom van Pont Rouge was een joekel van formaat, maar toch was hij geen partij voor de krachtige wind. We vonden het jammer dat zo een enorm exemplaar zo een einde kende en besloten hem dan ook in onze opslagplaats te bewaren.”

Vier elementen van de natuur

Toen de aanleg van het park in de afwerkingsfase terecht kwam, kreeg de omgevallen boom plots een erg belangrijke rol. “Men ging op zoek naar enkele mooie decoratiestukken om in de hoek van het park te plaatsen en toen kwam het idee eigenlijk vanzelf”, lacht Dominique. “Gedurende enkele maanden gingen onze mensen aan de slag en konden ze vier kunstwerken uit de boom sculpteren. Van vernielingen en negativiteit tot kunst en positiviteit en dit zonder dat er extra in de gemeentekas moest worden gegrabbeld.”

De vier beelden stellen de vier elementen van de natuur voor. Aarde, wind, water en vuur kregen op die manier een plaats aan de Leieboorden.