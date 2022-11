Gemeente Zulte lanceert subsidie voor duurzame mobiliteit

Inwoners die de nummerplaat van hun wagen inleveren en kiezen voor andere vormen van mobiliteit, kunnen hiervoor tot 300 euro kosten recupereren. “Via deze subsidie willen we onze inwoners nog meer motiveren om te kiezen voor de fiets, het openbaar vervoer of een deelwagen”, zegt schepen van Mobiliteit Michaël Vandemeulebroecke. De nieuwe subsidie werd deze week unaniem goedgekeurd door de Zultse gemeenteraad.

Het gemeentebestuur van Zulte zet al langer in op duurzame vormen van mobiliteit. Vorige week werden nog de eerste deelwagens van Partago in gebruik genomen, één in elke deelgemeente. Een infosessie hieromtrent vorige zondag lokte ruim 50 inwoners naar het gemeentehuis. De deelwagens vormen een mooie aanvulling op het aanbod van fietsmobiliteit en het openbaar vervoer in de gemeente. “We willen onze inwoners de mogelijkheid geven om te besparen op hun mobiliteit. Een wagen zorgt immers voor veel vaste kosten: verzekering, verkeersbelasting, onderhoud en keuring, … Dit loopt snel op tot 1.000 à 2.000 euro op jaarbasis. Deze nieuwe subsidie is een extra stimulans om in te zetten op andere en duurzame vormen van mobiliteit.”

De nieuwe subsidie geldt voor elke inwoner die de nummerplaat van zijn personenwagen inlevert. Hij of zij kan tot maximum 300 euro kosten terugkrijgen die hij of zij maakt voor duurzame mobiliteit. Dat kan gaan over de instap- of rijkosten bij een erkende autodeelorganisatie zoals Partago, maar ook over de aankoop van een nieuwe gewone of elektrische fiets of speed pedelec, of over een trein- of busabonnement. Deze kosten kunnen gecumuleerd worden tot een maximumbedrag van 300 euro. De kosten moeten gemaakt worden in de 12 maanden voor of na de datum van het inleveren van de nummerplaat.

De nieuwe subsidie werd deze week unaniem goedgekeurd door de Zultse gemeenteraad. Het volledige subsidiereglement is terug te vinden op de gemeentelijke website: www.zulte.be/subsidies-mobiliteit