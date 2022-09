Gemeente Wingene zet in op Bevolkingsonderzoek Borstkanker

De maand oktober is de internationale maand in de strijd tegen borstkanker en gemeente Wingene zet een lokale campagne in de kijker. Via de campagne wil men het Bevolkingsonderzoek Borstkanker extra in de kijker zetten.

‘Omdat we om je geven’ is de titel van de campagne. De campagne kent het doel om een stapje dichter bij vrouwen tussen de 50 en 69 jaar te komen. Dit is trouwens de doelgroep van het onderzoek naar borstkanker. “We merkten op dat gemeente Wingene een te laag cijfer kent, als het gaat om vrouwen die zich laten testen op borstkanker”, vertelt schepen van Welzijn Tom Braet. “52,9 % van de vrouwen in Wingene, tussen de leeftijd van 50 en 69 jaar neemt deel aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Dat wil zeggen dat er nog steeds heel wat vrouwen geen kwaliteitsvolle screeningsmammografie laat nemen. Wij, als gemeente, wilden dit cijfer en ook het taboe doorbreken en we gingen brainstormen. In samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) Midden- West-Vlaanderen werkten we een actieplan uit en zo stellen wij ons duidelijk open als Gezonde Gemeente.”

Spandoeken en affiches in het straatbeeld

Enkele vrouwen nemen deel aan de campagne. Het gaat om eerder gekende vrouwen die de taak als ambassadrice op zich nemen. Zij vormen het boegbeeld van de campagne. “In het straatbeeld verschijnen er vanaf zaterdag 1 oktober spandoeken en posters met daarop de lokale ambassadrices. In eerste instantie willen we onze inwoners correct informeren over het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Daarnaast speelt ook de herkenbaarheid een ontzettend belangrijke rol. Een affiche met daarop een onbekende vouw spreekt minder aan. Als gemeente kiezen we er daarom bewust voor om de Vlaamse campagne ‘Wij doen het. En wat doe jij? te vertalen op lokaal niveau. De doelstelling is vooral om zoveel mogelijk vrouwen te bereiken en aan te sporen om het onderzoek zeker te laten uitvoeren. Personen die twijfelen of angst kennen, kunnen een ambassadrice aanspreken voor een luisterend oor of om hulp te vragen. Naar volgende jaar toe zouden wij graag een buddywerking uitwerken, zodat mensen die angst kennen een buddy aan hun zijde hebben tijdens het onderzoek.”