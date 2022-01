Gemeente wil gezinnen in geldnood nog beter bereiken: “Armoede kan je vaak niet zien”

De gemeente zet in op armoedebestrijding en stelde een reglement op om kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben te ondersteunen via een toelage. “We zijn er ons goed van bewust dat er veel meer armoede is dan dat we eigenlijk weten”, aldus schepen van sociale zaken Wally Corneillie (CD&V/VD).

In de gemeente Ledegem krijgen er momenteel 411 kinderen een sociale toeslag op het Groeipakket. Het gaat vaak om kinderen van gescheiden ouders of kinderen uit een gezin waar de ouders het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. “Via het Sociaal Huis hebben we weet van verschillende gezinnen waar het niet altijd even gemakkelijk is. Daarnaast zijn er ook heel wat mensen die we moeilijker bereiken. Sommige ouders voelen schroom om zich tot het Sociaal Huis te wenden, die drempel is voor velen nog te hoog. We beseffen maar al te goed dat er veel meer armoede is dan we eigenlijk weten”, aldus schepen Wally Corneillie (CD&V/VD).

De toelage kan onder meer dienen om een schoolcomputer te bekostigen

Extra toelage

Via het agentschap Opgroeien, dat de krachten van Kind en Gezin en Jongerenwelzijn bundelt, kan de gemeente een lijst verkrijgen met gezinnen die een sociale toeslag krijgen op het Groeipakket. “Wij zullen een brief schrijven naar al die mensen. Zij kunnen bij ons een extra toelage aanvragen voor bijvoorbeeld de aankoop van een schoolcomputer of het lidgeld van een vereniging.” De gemeente stelde een reglement op waarin de verschillende toelages werden opgenomen. Voor een kind van 0 tot 3 jaar wordt er 40 euro voorzien, voor een jongere die naar het hoger onderwijs gaat is er momenteel 150 euro ingeschreven.

Reglement bijschaven

Het nieuwe reglement wordt na een jaar grondig geëvalueerd. “We zijn een van de eerste gemeenten die iets dergelijks op poten zetten, maar we beseffen dat we waarschijnlijk het reglement nog grondig zullen moeten bijschaven. Momenteel is het nog koffiedik kijken hoeveel mensen er zullen gebruik maken van de toelage. Voor wat zal die toelage gebruikt worden? We zullen dit allemaal nauwlettend opvolgen”, klinkt het. Momenteel heeft het gemeentebestuur 10.000 euro voorzien, mogelijks wordt dit bedrag in de toekomst opgetrokken.