Gemeente koopt noodwoning in Ververijstraat

De gemeente Deerlijk heeft er sinds kort een nieuwe noodwoning bij in de Ververijstraat, palend aan de site van het gemeentehuis.

“De aankoop was een mooie opportuniteit”, stelt schepen van Wonen Bert Schelfhout (Open VLD). “De woning werd aangekocht voor een totaalbedrag van 258.000 euro. Daarvan wordt 129.000 euro gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. We willen mensen en gezinnen in acute nood beter kunnen helpen.”

“Door de aankoop in de Ververijstraat creëren we een bijkomende woning op een strategische locatie, net naast de parking van het gemeentehuis”, gaat schepen van Sociale Zaken Louis Vanderbeken (CD&V) verder.

Noodwoning voor groter gezin

“De woning is in redelijk goede staat en daar bovenop relatief groot. Dat is belangrijk omdat we binnen het Sociaal Huis vaak merken dat een noodwoning voor een groter gezin met meerdere slaapkamers heel moeilijk te vinden is. Op vandaag hadden wij er zelfs geen in ons eigen patrimonium.”

“Door het feit dat we ingetekend hebben op de projectoproep voor de aankoop van noodwoningen vanuit de Vlaamse Overheid, kunnen wij tot de helft van het aankoopbedrag laten subsidiëren. Daarnaast zullen wij een oudere, kleinere en minder strategisch gelegen woning te koop stellen. Aan die woning waren heel wat renovatiekosten verbonden om ze optimaal te kunnen inzetten. Door deze operatie hebben we budgetneutraal een uitstekende zaak gedaan.”

Plotse dakloosheid

“Dergelijke noodwoningen kunnen in Deerlijk ter beschikking worden gesteld voor een maximumduur van 12 maanden wanneer er bijvoorbeeld plotse dakloosheid is ten gevolge van een ramp, zoals een verwoestende brand, bij uithuiszettingen of wanneer iemand zijn huis onbewoonbaar verklaard wordt.”

“Er zijn ook mogelijkheden om de tuin van de Ververijstraat op een langere termijn te integreren in de parking aan de achterkant van het gemeentehuis zodat we daar meer parkeerplaatsen kunnen creëren”, vult schepen van Patrimonium en Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V) nog aan.