Gemeente huldigt verdienstelijke personeelsleden

Na twee jaar corona kon de gemeente opnieuw een nieuwjaarsreceptie organiseren. Daarop werden een aantal verdienstelijke medewerkers in de bloemen gezet. Anja Willekens, Ann Verplancke, Jelke Pinoy, Sandra Dejonckheere, Eveline Druelle, Evelyne Crabbe, Annelien Lamote, Lieve Deforche, Andy Demeyere, Eva Soens, Hinda Huyghe, Isabel Vantornout, Roy Vanbelleghem, Ann Soete, Cecil Nollet, Kimberly Verlinde, Aline Pauwels, Andrea Boone, Dieter Dujardin, Saar Vanden Abeele en Sandra Pynnebrouck werden gehuldigd voor 10 jaar dienst. Ann Hoorelbeke, Filip Debackere, Fabienne Huyghe, Carmen Vandendriessche, Tine Roose, Serge Durnez en Dominique Croubels hebben 20 jaar dienst op de teller. Gina Coussement is een kwarteeuw in dienst bij de gemeente, terwijl Carine Pladys, Francine Vanoverberghe, Tamara Depuydt, Dorine Ligneel, Reyn Lambert, Petra Pierar en Carine Huyghe in de bloemen werden gezet voor 30 dienstjaren. Bertrand Verhaeghe, Brigitte Verlinde, Gina Pype, Jeroen Vermeersch, Bea Masschelein, Kristien Deceuninck en Karien Assez maken al 35 jaar deel uit van het gemeentepersoneel, terwijl Ivan Vanoplynes en Philip Bucket gelukwensen mochten ontvangen voor 40 jaar dienst. (BCH/foto JCR)