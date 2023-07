Zusters van Liefde Heule vieren 185-jarig bestaan in Sint-Eutropiuskerk

De congregatie van de Zusters van Liefde van Heule bestaat 185 jaar en dat werd op een bescheiden maar toch plechtige manier gevierd op zondag 2 juli. In de Sint-Eutropiuskerk was er om 10.30 uur een dankviering, opgeluisterd door het koor Per Voce. Daarna volgde een receptie waarop alle Heulenaars welkom waren.

Er was destijds een grootse viering bij het 150-jarige bestaan van het Heulse klooster en bij het 175-jarige bestaan tien jaar geleden was er ook nog een uitgebreid programma. Sindsdien willen de zusters toch verder om de vijf jaar hun stichting herdenken.

Agatha Lagae

“Wij doen dit graag samen en in verbondenheid met de parochie. Het is een gelegenheid tot ontmoeting”, zegt overste zuster Riet Devriese. Vroeger in het onderwijs en vandaag nog altijd in beperkte mate, wegens de leeftijd, zijn de zusters altijd sterk verbonden geweest met de Heulse samenleving.

We moeten terug naar 1838. Agatha Lagae komt een gegoede familie. Haar vader was notaris en is ook burgemeester geweest van Heule. Zij was de oudste van acht kinderen. Zij had oog voor de noden van veel mensen in het dorp: armen, zieken, wezen…

Eerst blies ze een bestaande maar bouwvallige zondagsschool nieuw leven in. Daarna dacht ze aan een klooster. Samen met drie andere vrouwen legde ze op 2 juli 1838 de geloften af als ‘zuster van Liefde’. Vandaar ook de datum van de herdenking. Agatha werd de eerste overste en overleed op slechts 64-jarige leeftijd in 1864.

Bejaarden- en ziekenzorg

De congregatie kende snel succes. Er kwamen verscheidene bijhuizen. De zusters werden onder meer actief in de bejaarden- en ziekenzorg, het onderwijs en de parochies. Ze hadden destijds ook missies in Congo en Zuid-Afrika.

Op het hoogtepunt waren er 600 zusters! In 1988 waren ze nog met 374 met 40 bijhuizen en negen missieposten in Afrika. Hun werk is nu vrijwel overal volledig overgenomen door leken. Bij de viering van het 175-jarige bestaan waren er nog 140 zusters, nu nog 62. De meesten verblijven in Huize Sparrenhof en de Mellestraat in Heule.

Brand

De voorbije jaren was er nog de zware tegenslag met de brand van de kloosterkapel op 20 april 2021. Intussen is het slopen van de mee getroffen kloostervleugel naast de kapel begonnen. Eerst werd alles vanbinnen ontruimd. De eerste week van juli begint de eigenlijke sloping, van de buitenmuren, wat wel voor enige hinder in de Mellestraat zal zorgen.

Tegen de bouwvakantie rond 21 juli zou de klus geklaard moeten zijn. Nadien kunnen de eerder voorgestelde toekomstplannen gerealiseerd worden, met en voor de school Spes Nostra maar ook ten dele voor de dorpsgemeenschap. Ook de nieuwe inrichting van de uitgebrande kapel zelf staat op het programma.