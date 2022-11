Verpleegkundigen die misviering in Sint-Jozef bijwonen, redden leven van pastoor

Pastoor Carmino Bohez zal een tijdlang out zijn. Tijdens de misviering in de kerk van Sint-Jozef is hij onwel geworden. Gelukkig waren er twee verpleegkundigen aanwezig in de misviering die meteen met reanimatie gestart zijn in afwachting van de komst van de ziekenwagen en het mugteam.

De pastoor werd overgebracht naar het AZ Sint-Jan waar hij intussen geopereerd werd. Hij kreeg een pacemaker gestoken en moet nog rusten. Parochiaal assistente Leen Hoste zal zijn administratieve taken overnemen en zorgen dat de missen kunnen blijven doorgaan in de verschillende parochies.

Via sociale media riep ze de parochianen op geen bezoek te plannen bij de pastoor want hij moet de komende weken rusten en mag op doktersadvies nog geen bezoek ontvangen.

De pastoor beseft dat de twee verpleegkundigen die gestart zijn met de reanimatie zijn leven gered hebben. Ze hebben meteen alert gereageerd. Hoelang de pastoor out zal zijn, is nog niet bekend. Intussen kreeg hij al heel wat kaartjes om hem een spoedig herstel te wensen.