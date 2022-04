Sint-Jansgasthuis krijgt nieuwe bestemming na restauratie: “Klaar tegen voorjaar 2023”

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Diependaele kent een premie toe van 68.487,32 euro voor restauratie van het Veurnse Sint-Jansgasthuis, waar de Vrije Basisschool Houtmarkt is ondergebracht.

Archeoloog en bouwhistoricus Johan Vermote kent het pand en zijn geschiedenis goed. “Het Sint-Jansgasthuis is een statig dubbelhuis onder een mansardedak, in laat-rococostijl. Al in 1255 wordt het gasthuis voor het eerst vermeld. Oorspronkelijke bevond de vestigingsplaats zich buiten de stadsmuren, ter hoogte van de Noordpoort. Na de verwoesting door de geuzen werd het gasthuis in het begin van de 17de eeuw binnen de stadsmuren overgebracht. Door de vervallen toestand werd het gebouw in 1769-1770 heropgebouwd in zijn huidige vorm. Van het interieur zijn de kapel en ook het meubilair, de inkom- en traphal met monumentale trap mee beschermd als monument.”

Vochtprobleem

“De school staat zelf in voor de onderhouds- en restauratiewerken aan het pand”, zegt Dirk Gombeir, voorzitter van het schoolbestuur. “De renovatiewerken in 2014-2015 zorgden ervoor dat er een nieuwe schoolingang in gebruik werd genomen via het Rösrathplein, met toegankelijkheid van de speelplaats via de Abdijstraat. Nu zijn werken nodig aan de inkom, de trap en de kapel. De afwerkingslagen bladderen af en er is een vochtprobleem vastgesteld onder de trap en in de kapelmuur. Ook de monumentale trap is dringend aan restauratie toe. Tenslotte wordt de plankenvloer in de sacristie hersteld. De inkom en de traphal zullen de klaslokalen, het nieuw ingerichte onthaal en secretariaat en het directiebureau met elkaar verbinden. De kapel en sacristie krijgen na restauratie opnieuw een functionele bestemming.”

Geen hinder

“We mikken erop dat het gros van de werken in het najaar zullen worden uitgevoerd, met uitlopers in het voorjaar 2023. De oude inkom van de school die mee in de werken zit vervat, wordt vandaag enkel gebruikt voor leveringen en voor bezoekers die tijdens de schooluren moeten aanbellen. Hiervoor zullen tijdens de werken andere afspraken gelden. We moeten tijdens de werken geen klaslokalen sluiten. Tijdens de kortlopende afkapwerken rond de trap en in de inkom, en tijdens de kapwerken aan een stuk muur in de kapel, zal er wat lawaaihinder zijn voor de Sint-Janszaal naast de kapel, die dit jaar gebruikt wordt voor muzieklessen en als polyvalente ruimte voor specifieke activiteiten. Eén klas die nu de trap gebruikt om de leerlingenstromen door het gebouw beter te verdelen, zal via het meer centrale trapgedeelte naar het gelijkvloers en de speelplaats moeten gaan. De meeste hinder is er voor de directies en de medewerkers in het onthaal. Omdat ze tijdelijk de trap niet kunnen gebruiken, zullen zij zich via omwegen naar elkaars lokalen moeten begeven. De werken in de kapel en de sacristie op zich zijn voor niemand een hinder. We zien er als school naar uit om beide ruimtes na de werken in gebruik te kunnen nemen voor muzische activiteiten en voorleesmomenten, als stille ruimte, en de sacristie ook als spelotheek.” (Myriam Van den Putte)