Peter Verbeke tijdens feestelijke viering aangesteld als nieuwe pastoor Pastorale Eenheid Ster-der-Zee

Hoewel priester Peter Verbeke al met ingang van 1 januari 2022 benoemd werd tot pastoor van de pastorale eenheid Ster-der-Zee Koksijde, moest hij wachten tot zondag 15 mei voor zijn officiële aanstelling. Dat deden vicaris Marc Steen en deken Wilfried Jonckheere tijdens een feestelijke viering in de Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Duinenkerk Koksijde.

Met een hint naar de traditionele Latijnse bekendmaking ‘habemus papam’ wanneer er een nieuwe paus wordt verkozen, verwelkomde Carlo Wouters, voorzitter van de kerkfabriek O.L.V.-Ter-Duinen in naam van alle kerkfabrieken Peter Verbeke als nieuwe pastoor van de pastorale eenheid Ster-der-Zee’ met de woorden “Habemus novum pastorem”. “Hiermee gaat een jeugddroom van Peter in vervulling”, vervolgde Carlo Wouters. “Peter Verbeke werd in 1966 geboren in Brugge, waar hij een priesteropleiding volgde in het Grootseminarie. In 1990 werd hij tot priester werd gewijd.

Na zijn masterstudie Pastoraaltheologie in Leuven belandde hij in het onderwijs: eerst als leerkracht godsdienst in het Onze-Lieve-Vrouwcollege Oostende, waar hij later directeur werd. In 2015 ging hij de uitdaging aan om de directeursfakkel over te nemen van Raf Sonneville van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Wij wensen Peter nu een gemeenschap die naar haar pastoor luistert, en een pastoor die aanvoelt wat er leeft in zijn parochiegemeenschappen. Zoals de Franse piloot en auteur Antoine de Saint-Exupéry het uitdrukte: ‘Le plus beau métier des hommes, c’est de réunir les hommes’ (red. ‘het mooiste beroep dat je als mens kunt hebben is mensen verenigen’). Als symbolisch teken bij deze aanstelling overhandigen we de sleutel van de kerk nu aan onze nieuwe pastoor.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche feliciteerde Peter Verbeke met de aanvaarding van deze toch wel moeilijke opdracht, maar vergelijkt de goede samenwerking op wereldlijk vlak met onder meer Politiezone Westkust en de buurgemeenten met de kerkelijke samenwerking: “Zo is er al de jarenlange samenwerking met de gemeenschappen van Nieuwpoort Sint-Bernardus, Sint-Georgius Sint-Joris, en Sint-Laurentius Ramskapelle. We zijn trots dat we dit mogen vieren in onze mooie kathedraal van het licht met onze befaamde organist Jan Vermeire en zijn koor die altijd voor muzikale hoogstandjes zorgt!”

Sinds zijn benoeming op 1 januari kan pastoor Verbeke toch al enkele conclusies trekken: “Toen ik vorig jaar dat telefoontje van het bisdom kreeg, begon mijn hart toch wel te bonzen. Pas na enige aarzeling ben ik ingegaan op het voorstel om pastoor van Ster-der-Zee te worden. Ik sta versteld hoeveel geëngageerde teamleden en vrijwilligers zich hier aan de Westkust inzetten voor deze pastorale eenheid. Het bezorgt me een fijn gevoel om zulke mensen om me heen te hebben! Ik bedank ook burgemeester Vanden Bussche en schepen Guido Decorte voor de respectvolle en aangename samenwerking en de mooie projecten die we samen realiseren. Ik dank ook de voorzitter en leden van de kerkraden, alle lectoren, catechisten, misdienaars enz. voor hun engagement. En… Onze-Lieve-Vrouw met wie ik al mijn hele leven een bijzondere band heb. Tot slot verwelkom ik graag de nieuwe leden Françoise Supeley, Leen Dehaemers en Marc De Grave.”