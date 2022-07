Kerk van de Paanders sluit definitief op 1 april 2023

Nee, het heeft niks te maken met een wansmakelijke aprilgrap maar de kogel is nu door de kerk. De kerk van de Paanders, opgedragen aan het Onbevlekt Hart van Maria sluit de deuren definitief op 1 april 2023.

De gemeente Meulebeke telt 4 kerken en dat blijkt nu van het goede te veel. Als eerste slachtoffer sneuvelt dus de kerk op de parochie De Paanders. Dit werd donderdag laatstleden tijdens een uitgebreide vergadering van de kerkfabriek duidelijk gemaakt.

De kerk zag ooit het levenslicht onder impuls van E.H. Goethals die toestemming verleende tot het lezen van de zondagsmis. Op 1 mei 1946 zorgden de Zusters van het Geloof dat bouwfirma Van Houtte uit Meulebeke de eerste steenlegging realiseerde voor een nieuwe en grotere kapel. De deken van Tielt kwam die inwijden op 15 juni 1947. E.H. Dusselier deed 8 jaar dienst op de Paanders tot E.H. Vantieghem hem kwam vervangen. Op 10 mei 1956 werd E.H. Jules Tolpe aangesteld tot eerste pastoor van de Paanders.

Enorm protest

In januari 1983 werd Jules Tolpe vervangen door E.H. Vanduynslager die in 2001 op zijn beurt vervangen werd door sportaproost E.H. Stragier. In 2001 stelt deken Buyse voor om de parochie de Paanders op te heffen en bij de Sint-Amandusparochie te voegen maar dit voorstel stuit op een enorm protest en wordt dus afgeblazen. Ondertussen zorgt een parochiaal team voor de lopende zaken. In 2004 verlaten de Zusters van het Geloof de parochie en geven het kerkgebouw in erfpacht aan de dekenij Tielt. In 2013 lijkt de toekomst van de kerk onzeker, het centraal kerkbestuur stelt voor de kerk samen met die van Sint-Antonius (‘t Veld) te sluiten. In oktober 2017 was er met de aanstelling van diaken Davy Verkest, zelf inwoner van de Paanders, opnieuw hoop, al was dit van korte duur.

Tijdens de vergadering van donderdag laatstleden lichtte Bald Vandekerkckhove, coördinerend directeur van de schoolgemeenschap, de toekomst van het kerkgebouw, dat volledig in het scholencomplex is ondergebracht, toe. Bedoeling is om na een grondige make-over de ruimte om te bouwen tot eenhedendaagse eetzaal voor de kleuters en de leerlingen van de lagere school.De ruimte kan eveneens aangewend worden om er activiteiten van de leefgemeenschap de Paanders te organiseren.

Samenvoeging parochieën

Met het verdwijnen van de kerk houdt eveneens het bestaan van de parochie De Paanders op. Eerst dient men nu werk te maken om de procedure tot ontwijding op te starten, eens dat voltooid, wordt de kerk ontwijd en zal men de parochie de Paanders toevoegen aan de Sint-Amandusparochie. (Luc Bouckhuyt)