Kerk Ichtegem verzegeld wegens instortingsgevaar: “veiligheid niet langer gegarandeerd”

De Sint-Michielskerk in Ichtegem zal wellicht voor lange tijd gesloten zijn wegens instortingsgevaar. Twee weken geleden kwam een stuk plafond van de middenbeuk naar beneden en raakten kruisribben beschadigd. “Na een studie van een stabiliteitsingenieur bleek dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden en sloten we de kerk”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert. De oorzaak ligt bij een rottende houtstructuur in het dak.

De gevallen brokstukken werden begin oktober opgemerkt. In de gang beneden lagen toen brokstukken afkomstig van het plafond van de middenbeuk van de Sint-Michielskerk. Meer specifiek bleek ook een van de kruisribben van de rechterzijbeuk te zijn losgekomen en raakten op het scharnierpunt boven ook twee ribben beschadigd. De gemeente Ichtegem besloot meteen om een stabiliteitsingenieur aan te stellen.

Veiligheid in gedrang

“Uit de studie van de ingenieur bleek dat de veiligheid in het gedrang kwam en er een advies was om de kerk te sluiten”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “Dat hebben we meteen gedaan. De kerk is verzegeld door de politie. We verwijzen kerkgangers door naar de kerken van Eernegem of Koekelare. De kerk van Ichtegem werd nog wekelijks gebruikt voor een eucharistieviering waar enkele tientallen mensen op af kwamen. Er werden ook nog uitvaarten, huwelijken en doopsels gehouden. Ook voor die zaken zal men moeten uitwijken. Hoe lang de kerk gesloten zal blijven is niet duidelijk.”

Trillingen kermis

Op sociale media werd geopperd dat trillingen van de kermis die vlakbij gehouden werd aan de oorzaak zouden liggen. “Dat is absoluut geen zekerheid”, gaat de burgemeester verder. “Het is wel zo dat drie jaar geleden al eens brokstukken uit de zijbeuken vielen en dit ook toevallig tijdens het kermisweekend was. De zijbeuken waren dus al gesloten. Mogelijk hebben de trillingen van de toestellen of vrachtwagens het proces versneld maar de eigenlijke oorzaak ligt volgens de ingenieur bij de houtstructuur van de kerk die rottend is. Dat is zeer ingrijpend en daarom is het goed mogelijk dat de kerk voor lange tijd gesloten blijft.”

Kosten ramen

De Sint-Michielskerk dateert uit de 19de eeuw en is eigendom van de kerkfabriek. “Maar het is het lokale bestuur die voorziet in de budgettering van de kerkfabriek”, zegt Lieven Cobbaert. “Daarom gaan we nu een kostenraming opstellen om te kijken of een herstel van de kerk financieel haalbaar is maar ook zinvol is. We zullen er geen zinloze budgetten aan besteden.” Wellicht komt daar pas binnen enkele weken of maanden duidelijkheid over. (JH)