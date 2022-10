Plafond Sint-Michielskerk zwaar beschadigd: kerk blijft gesloten

Een deel van het plafond achteraan in de kerk van Ichtegem, die op de lijst staat van onroerend erfgoed, is onlangs opnieuw naar beneden gekomen.

Dit gebeurde al een eerste keer in augustus 2019. Een aannemer werd er toen in allerijl bijgeroepen. Die installeerde toen een noodstelling om te verhinderen dat nog meer delen van het plafond het zouden begeven.

“Ook dit keer kwam opnieuw een deel van het plafond naar beneden”, vertelt burgemeester Lieven Cobbaert. “De toestand van het dak is dus blijkbaar verergerd. Ik heb daarom, wegens veiligheidsoverwegingen, beslist om de kerk gesloten te houden en een stabiliteitsingenieur de opdracht gegeven om de situatie in te schatten. Het verslag is net binnen en daaruit blijkt dat de situatie inderdaad onveilig is. Hoe het nu verder moet, dat zullen we nu moeten evalueren.”