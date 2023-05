Feestelijke dag voor de vormelingen groep Sint-Amand II

Op zondag 14 mei om 11 uur werden de vormelingen van groep Sint-Amand II gevormd door vormheer Ludwig Dubaere in de Sint-Amandskerk in Ingelmunster.

Het werd een feestelijke dag voor Elien Kindt (De Wegwijzer/Sint-Jozefsschool), Lauris Galle (De Wegwijzer/Sint-Jozefsschool), Michelle Lapierre (De Wegwijzer/Sint-Jozefsschool), Faye Lefevre (De Wegwijzer), Luna Lescrauweat (De Zon), Nora Lips-D’hoore (De Wingerd), Ilone Maes (De Wegwijzer/Sint-Jozefsschool), Amber Meersman (De Wegwijzer/Sint-Jozefsschool), Victor Meheus (Het Wonderbos), Senne Melsens (De Wingerd), Mats Mommerency (De Wegwijzer), Sem Moonen (De Wingerd), Ian Mortier (De Zon), Lize Naeyaert (De Wegwijzer/Sint-Jozefsschool), Oliwier Pogorzelec (De Wegwijzer/Sint-Jozefsschool), Emile Rosseel (De Wegwijzer), Jules Sagaert (De Wegwijzer/Sint-Jozefsschool), Cato Tanghe (De Wegwijzer/Sint-Jozefsschool), Ilona Van Exem (De Zon), Ymke Van Hoe (De Wegwijzer), Ona Van Nieuwenhuyse (De Wegwijzer/Sint-Jozefsschool), Norah Vandekerckhove (De Wegwijzer), Nina Vandezande (De Wingerd), Fien Vandoorne (De Wingerd), Marit Vanhessche (De Wegwijzer), Mathis Vanhoecke (De Zon), Tiziana Vanhoutte (De Wingerd), Lena Vankeirsbilck (De Wegwijzer/Sint-Jozefsschool), Lauren Verhaeghe (De Wegwijzer), Jilke Verstraete (De Wingerd) en Ruben Weus (De Wegwijzer). De directie van De Wingerd is Lucie Vanderper, de klasjuf Céline Vandenbroucke.

De directie van De Zon is Saïdja Hellebuyck, de klasjuf Sarah Ryon. De directie van Het Wonderbos is Evy Becquart, de klasjuf Kimberly Vlaeminck. De directeur van De Wegwijzer is Jo Windels. Laurence Margo is klasjuf van het zesde leerjaar in de Schoolstraat en Ann Beernaert is klasjuf van het zesde leerjaar in de Sint-Jozefsschool in de Oostrozebekestraat. (Patrick D)