Beselaarse kruisweg gerestaureerd

De kruisweg in de Beselaarse kerk hangt er opnieuw heel mooi bij. Na de restauratie van Frederik Cnockaert (54) is het opnieuw een pareltje van het kerkelijk patrimonium.

“Een jaar of twee geleden contacteerde de secretaris van de kerkfabriek, Luk Hoflack, mij met de vraag of het me misschien interesseerde om de kruisweg van de Sint-Martinuskerk onder handen te nemen”, begint Frederik Cnockaert. “Ik ben de werken toen gaan onderzoeken. Sommige schilderijen waren in zeer slechte staat of zwaar vervuild. Restauratie en reiniging dienden snel te gebeuren om niet alleen verder verval, maar ook volledig verlies (vooral wat het linnen doek betrof) te voorkomen. Het werd een intens werk van vier maanden.”

“Als afwerking kregen de 14 schilderijen een professionele beschermlaag die er mede voor zorgt dat de taferelen hun originele glans en perspectief hebben herwonnen en de kleuren opnieuw schitteren zoals voorheen. Zonder overdrijving kan ik dan ook zeggen dat tegenwoordig nog maar weinig kerken een dergelijke knappe kruisweg aan hun gelovigen en /of bezoekers kunnen laten zien.”

Erfgoed

Frederick Cnockaert (54) is al 30 jaar erkend restaurateur van schilderijen en beelden. Hij omschrijft zijn beroep als zorg dragen voor het cultureel erfgoed; hij streeft daarbij altijd naar het best mogelijke resultaat. “Er komt natuurlijk veel techniek bij kijken, maar naast het ambachtelijke werk dient een goede restaurateur vooral ook te beschikken over de nodige historische, kunsthistorische en wetenschappelijke kennis en ervaring. Je moet je steeds bescheiden opstellen ten opzichte van het kunstwerk en rekening houden met de intenties van de maker van het werk”, aldus Frederik.

“Het is zeker geen 9-to-5-job, maar wel een leuk beroep. Momenteel bestaan er voldoende mogelijkheden om een goede opleidingsbasis te krijgen en dat is ook nodig. Vooraleer men de praktijk kan leren, is stage lopen bij een zelfstandig restaurateur of bij een bevoegd ambtenaar in de musea een noodzaak. Een vakbekwame en volleerde restaurateur word je alleen door vele jaren dag in en dag uit de stiel te leren.”

Fier

“Ik mag mij gelukkig prijzen dat ik in het verleden al een behoorlijk aantal belangrijke opdrachten heb mogen uitvoeren. Ik ben heel fier op de resultaten die ik daarbij heb neergezet.” Op de vraag wat hij graag nog zou restaureren, komt een verrassend antwoord. “De Mona Lisa van Da Vinci uit het Louvre van Parijs. Dat schilderij is zeer vuil en ik denk dat Da Vinci zwaar teleurgesteld zou zijn, wanneer hij de huidige staat van zijn wereldberoemde werk zou zien.”

Door het vele werk van de laatste tijd is Frederik op zoek naar ervaren deeltijdse assistent-restaurateur met een passie voor kunst. Geïnteresseerden kunnen altijd contact opnemen via mail naar info@kerat.be, meer info over zijn activiteiten kun je lezen op zijn site. www.kerat.be. (NVZ)