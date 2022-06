Geen zomerbar Kastello, maar wel zeven open parkdagen in prachtig domein rond kasteel Ter Wallen

Geen Kastello zomerbar dit jaar op Ter Wallen in de Kortrijksestraat, maar op zes zondagen en de nationale feestdag kun je wel terecht om alle hoekjes en kantjes van het park te verkennen én je kunt er uiteraard ook iets drinken op het zomerse terras.

Kasteel Ter Wallen was nog voor velen – zelfs geboren en getogen Izegemnaars – een geheime parel in het centrum van Izegem. Het is nog altijd privédomein, maar Laurence Vansteenkiste en haar partner Dieter Vanthournout richtten er in 2020 en 2021 zomerbar Kastello in. “Dat was eigenlijk louter ingegeven door corona, met de B&B hadden we natuurlijk moeilijke maanden achter de rug. We waren in september 2019 gestart, een half jaar voor corona ons in de lockdown stortte.”

Twee jaar werd er zomerbar Kastello geopend, de eerste keer aan de feestzaal, het tweede jaar aan de vijver. “Op die manier hebben heel wat mensen ons leren kennen en hebben wij ook veel contacten kunnen leggen. Onze missie is geslaagd, maar een zomerbar zullen we nu in principe niet meer organiseren. Onze B&B is ondertussen een boutique hotel geworden en we kunnen moeilijk een zomerbar organiseren als die mensen hier verblijven. We hebben zes kamers en spreken ondertussen een erg internationaal publiek aan. Vorige week logeerden hier zelfs nauwelijks Europeanen: wel gasten van Australië tot New York, van overal ter wereld hadden ze ons gevonden. Vaak gaat het om zakenmensen die hier om professionele redenen in de buurt zijn, andere keren zijn het toeristen die Ieper of Brugge willen bezoeken.”

Vier hectare groot

Op Ter Wallen kun je ook – mits reservatie – in het weekend gaan ontbijten, er vinden ook meerdaagse meetings van onder meer managementteams plaats en ook voor een feestje ben je aan het juiste adres. “De mogelijkheden zijn hier enorm. De zomerbar organiseren we niet meer, maar toch wilden we ons domein dat vier hectare groot is, deze zomer nog eens open stellen.”

Dat gebeurt op zes zondagen (12, 19 en 26 juni en 3, 17 en 24 juli) én op de nationale feestdag (donderdag 21 juli). Van 15 tot 22 uur ben je telkens welkom, toegang via de Kortrijksestraat.

Achter het kasteel gaat ook een hele geschiedenis schuil. Het werd in 1906 in gebruik genomen door Joseph Van Naemen en zijn echtgenote Susanne Vanden Bogaerde. Haar broers Emile En Gaspard hadden ook elk hun kasteel in Izegem, Wallemote en Wolvenhof.

Militair hospitaal

De drie kastelen waren trouwens ontworpen door de architectenfamilie Vercoutere. Maar Susanne overleed al in 1910 op jonge leeftijd en haar echtgenoot keerde terug naar zijn welvarende (textiel)familie in Sint-Niklaas. Na zijn vertrek in 1913 verhuurde de eigenaar het kasteel aan de Zusters Urselinen van Blois die er privéles gaven aan gegoede kinderen, in de zomer van 1917 werd het kasteel ingericht als militair hospitaal voor Duitse soldaten en na de Tweede Wereldoorlog kwam het in handen van borstelfabrikant Wybo uit Izegem. Hij maakte er een gelegenheidsrestaurant van, allerlei feesten werden op het domein georganiseerd. Heel wat Izegemnaars, waaronder ook Geert Bourgeois, vierden er hun trouwfeest. In 1985 sloot het restaurant en werd het kasteel privé bewoond. Tot Laurence en Dieter in 2019 er hun verhaal startten…