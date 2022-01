Gedichtenboek voor het goede doel

Veerle Beirnaert heeft in het gemeentehuis van Maldegem haar gedichtenboek ‘Luisteren als het licht tussen bomen verschijnt’ voorgesteld. De opbrengst ervan gaat naar twee goede doelen.

Veerle Beirnaert groeide op in Eeklo en ging naar school in Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn. Ze had een grote voorliefde voor Latijn-Grieks. Meegesleept door de prachtige Griekse teksten, begon ze te noteren wat haar in de natuur en in het dagelijks leven van mensen trof. En nu is er dus haar gedichtenboek.

“Dankzij de hulp van mijn vriendinnen van Soroptimisten Club Eeklo-Meetjesland kon ik dit boek publiceren. De volledige opbrengst gaat naar AanZet Maldegem en Huyse Nestelt Eeklo”, zei Veerle bij de voorstelling van haar boek in het gemeentehuis. “Hier staan, met de schijnwerpers op mij gericht, is zoveel moeilijker dan dertig jaar verborgen in een hoekje op flardjes papier woorden tot zinnen te maken. Toch heb ik de moed opgevat om hier voor u te staan, met als stimulans een steun te zijn voor de net vermelde goede doelen waarvoor ik samen met mijn vriendinnen heb gekozen.”

Blaadjes van de bomen

“Als specialist oogheelkunde was ik gedurende jaren secretaris van de Geneesherenbond van het Noorden en in het tijdschrift van die bond, ‘De Annalen van het Noorden’, verschenen voor het eerst teksten van mijn hand.”

“Vanwaar de titel van mijn gedichtenboek? Wanneer je ‘s morgens opstaat en je gezicht opheft naar het licht, en met gesloten ogen luistert naar de stilte die valt tussen het ritselen van de blaadjes van de bomen, dan hoor je de wereld draaien, een wereld in gesprek met zichzelf. Een wereld vol natuur, bewoond door een diversiteit aan mensen”, besloot Veerle, die de lezers van haar boek oproept om zich niet af te vragen wat ze met haar eenvoudige woorden bedoelt. “Leg er het denken van jezelf in.” (MIWI)

Het boek, verfraaid met kunstfoto’s van Elke Moerenhout en Isabelle Bekaert, kost 25 euro en is te bestellen via soroptimist4charity@gmail.com.