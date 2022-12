G-basket op X-Mas Tournament in Kortrijk alweer een succes: “Dit concept nooit meer lossen”

Ook dit jaar konden de g-basketbalploegen zich weer uitleven op het X-Mas Tournament in Kortrijk. En dat al voor de achtste keer. Vandaag, vrijdag, speelden de Kortrijkse Spurs van niveau 4 tegen de g-basketbalploegen van Lommel, Gent, Zwevezele en Zolder. Het g-team van Kortrijk won uiteindelijk drie van de vier wedstrijden.

Tegen de laatste ploeg ‘KBBC Zolder’ verloren ze met 22 – 25. “Het was een leuke dag, we doen het vooral voor de fun”, zegt basketter Jordy Vankeirsbilck (28). Hij speelt al tien jaar bij de Spurs. “We hebben ons best gedaan en als een team gespeeld door voldoende te passen en elkaar mogelijkheden te geven. De apotheose was het krijgen van de ‘one team’-medaille samen met de andere ploegen.”

Daarvoor waren ook Belgian Cats Ine Joris en Marie Vervaet aanwezig. “We spelen vaak in sportcampus Lange Munte. Het is fantastisch om te zien dat de leden van het g-team ook in deze sfeer kunnen spelen, op het veld vlak naast het internationale basketbaltoernooi. Op deze manier worden ze meer betrokken in het hele gebeuren”, vertelt Ine.

De Spurs konden rekenen op het vervoer van WAAK. “We kiezen ervoor om g-sport vooral te steunen op een materiële manier en helpen om deze mensen nog meer in de sportwereld te krijgen. Ik krijg er kippenvel van als je ziet hoe inclusief sportclubs worden en hoe sport voor iedereen wordt genormaliseerd”, aldus directeur Tim Vannieuwenhuyse.

Typevoorbeeld

Het is intussen de achtste keer dat g-basket wordt betrokken in het X-Mas Tournament. Ook de neef van bestuurslid Steph Adams speelt mee. “Heel het bestuur staat erachter, we willen dit concept nooit meer lossen. Voor deze mensen is het een dag om te stralen en opgenomen te worden in de basketbalgemeenschap.” Ook schepen Wouter Allijns was aanwezig om de medailles aan de Spurs uit te delen. “Dit is een typevoorbeeld van wat een inclusief sportevent is, gaande van e-gaming tot en met g-basketbal. Kortrijk Sportstad, meer dan ooit”, besluit Wouter.

De leden van G-Team Spurs kijken nu uit naar de Special Olympics 2023 in Mechelen. Vier dagen lang nemen ze het op tegen andere ploegen van België.