Frederick (45) is de Krak van Zedelgem: “Wil mijn passie voor darts overbrengen op de jeugd”

Frederick De Mey, oprichter van jeugddartsschool ChudartZ, werd verkozen tot de Krak van Zedelgem. “Ik had nooit gedacht dat ik genomineerd zou worden, laat staan winnen. Zeker niet toen ik zag hoe de andere genomineerden zich zo sterk inzetten voor de gemeenschap.”

Frederick De Mey Privé Frederick is gehuwd met Melissa (46) en vader van Senne (20) en Raïssa (18). Het gezin woont in de Wilgenlaan in Loppem. Loopbaan Na zijn middelbare studies begon Frederick in 1998 zijn loopbaan bij de toenmalige Rijkswacht in Brussel. Tegenwoordig is hij nog steeds werkzaam bij de Federale Politie in de provincie West-Vlaanderen. Startte eind vorig jaar jeugddartsschool ChudartZ op. De lessen gingen van start in januari. Hij organiseert op zondag 4 mei voor het eerst het tornooi De Beste Darter van Groot-Zedelgem. Vrije tijd Darten, reizen, wandelen, lopen, zwemmen en qualitytime met het gezin.

Zijn eigen jeugdervaringen, de steun van zijn gezin, de inzichten die hij in zijn beroep heeft opgedaan en zijn passie voor het darten hebben Frederick De Mey geïnspireerd om een platform te creëren waar jongeren zichzelf kunnen zijn en hun volledige potentieel kunnen ontdekken. Na de ultieme push van zijn zoon Senne leidde dit eind 2024 tot de oprichting van jeugddartsschool ChudartZ. “Darts heeft de afgelopen jaren enorm aan populariteit gewonnen. Steeds meer jongeren ontdekken de uitdagende en plezierige aspecten van deze sport. Helaas is er een tekort aan dartsscholen waar jongeren hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en kunnen deelnemen aan competities. Vanuit deze visie startte ik een jeugddartsschool pas de derde in België trouwens”, begint Frederick.

“In de school willen we onze passie voor darts graag delen en overbrengen. Het is een plek waar jongeren niet alleen sportieve vaardigheden ontwikkelen, maar ook essentiële levenslessen leren, zoals focus, wederzijds respect, discipline en doorzettingsvermogen. Het doel is om op een gestructureerde en effectieve manier jongeren van jongs af aan te stimuleren om door te groeien in het darten, waarbij de nadruk steeds ligt op plezier hebben.”

Ervaren Jeugdcoach

De Loppemnaar is niet alleen een begenadigd darter, hij heeft ook ervaring als jeugdcoach. Frederick was namelijk vele jaren jeugdtrainer in een atletiekclub. “Ik heb ook ervaring opgedaan in het omgaan met jeugdige sporters tijdens mijn periode als tafeltennisspeler. Ik weet op welke manier ik het sportieve en competitieve kan overbrengen aan de jeugd en heb de vaardigheden, ervaring en het geduld om mijn kennis effectief te delen. Een leermeester hoeft niet perfect te zijn, zolang de leerling maar uitblinkt.”

De lessen in de jeugddartsschool gingen twee weken geleden van start. “We zijn officieel gestart op 6 januari met de trainingen en ondertussen hebben we al een handjevol leden tussen 11 en 17 jaar die meerdere malen per week pijltjes komen gooien. We blijven gratis proeflessen aanbieden. Of je nu een beginner bent of al ervaren aan de oche staat, bij ChudartZ ben je welkom om je dartvaardigheden naar een hoger niveau te tillen. Inschrijven voor de proeflessen is mogelijk via de website of als de momenten niet passen, stuur dan gerust een berichtje via de contactpagina.”

Wie wordt de beste?

De Krak van Zedelgem organiseert met ChudartZ ook tornooien. “Op zondag 4 mei organiseren we een tornooi waarin we op zoek gaat naar De Beste Darter van Groot-Zedelgem. De inschrijvingen staan open op onze website. Ook niet-Zedelgemnaren mogen zich inschrijven. Toekomstgericht willen we vooral inzetten op jeugdtoernooien binnen bepaalde leeftijdscategorieën.”