Franky moet nog maanden wachten op Vietnamese bruid

Vijf maanden nadat hij met zijn Vietnames echtgenote Mai Thi Nha trouwde, slaagt Ieperling Franky Defauw er maar niet in om een visum voor haar te bemachtigen. Een tiendaagse hongerstaking leidde wel tot een onderzoek naar een eventueel schijnhuwelijk, maar tot zijn grote frustratie kan het nog maanden duren voor het visum in orde is.

In januari slaakte Franky Defauw (57) uit de Dikkebusseweg in Ieper in onze krant een wanhoopskreet omdat zijn Vietnamese echtgenote Mai Thi Nha, met wie hij op 22 oktober vorig jaar trouwde in Phu Cat, er maar niet in slaagt een visum te krijgen voor België. De Ieperling ging zelfs over tot een hongerstaking. “Tien dagen heb ik enkel een klein beetje water gedronken”, vertelt Franky. “Het was een drukkingsmiddel. Het enige dat het heeft teweeggebracht is dat er sneller een onderzoek is geweest – in de vorm van een verhoor – door de politie in verband met een eventueel schijnhuwelijk. Naar mijn mening zouden ze beter eens de huwelijken onderzoeken die plaatsvinden tussen neven en nichten van sommige buitenlanders… Maar dat zien ze natuurlijk niet.”

Franky had erop gerekend dat hij Nha al in de kerstvakantie zou mogen meenemen naar België, maar die datum werd steeds vooruit geschoven. “De dienst Vreemdelingenzaken heeft mij duidelijk en verschillende keren bevestigd dat het vijf maanden zou duren na de registratie op 12 oktober 2022.”

Nieuwe aanvraag

“Dat betekent dat rond 12 maart een beslissing zou vallen, maar wij hebben helaas geen nieuws. Er is een nieuwe visa-aanvraag gedaan, via een advocaat deze keer. We hebben ook een lijvige aanvraag van 200 à 300 bladzijden ingediend in Vietnam, zoals het hoort. Nu wordt dit behandeld in de ambassade in Hanoi, vermoeden we. Dan reist dit opnieuw naar België per diplomatieke koffer. Vervolgens zal de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel beslissen. Dit kan helaas nog enkele maanden duren.”

Franky’s frustratie over de gang van zaken maakt ondertussen plaats voor teleurstelling. “We zijn erg bedroefd en heel triestig. Wij zijn gehuwd, gaan voor elkaar zorgen, hebben elkaar trouw beloofd en willen samen zijn voor de rest van ons leven. Ik zie geen enkele reden waarom ze niet zou mogen komen.”