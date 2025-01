Francky (66) is de krak van Lichtervelde: “Ik heb geen zittend gat”

Francky Dryepondt, teammanager bij Club YLA, werd verkozen als de Krak van Lichtervelde. Een mooie erkenning voor het vele werk dat hij vol enthousiasme vrijwillig verricht. Naast teammanager is hij fotograaf bij SK Roeselare.

“Ik was al verrast toen ik hoorde dat ik genomineerd was, en dan nog winnen ook”, zegt Francky, als hij het goede nieuws hoort. “Uiteindelijk doe ik ook maar mijn werk, net als zoveel anderen die evengoed kans maken om Krak te worden. We hebben actief mensen aangespoord om op mij te stemmen, en dat heeft resultaat opgeleverd. De hele Club Brugge-familie, SK Roeselare, en alle anderen die op mij gestemd hebben, ik ben hen heel dankbaar. Veel mensen hebben zelfs een screenshot doorgestuurd als bewijs dat ze gestemd hebben. Het team van SK Roeselare deed daarenboven een oproep op z’n Facebookpagina om te stemmen op mij. Iedereen was al even enthousiast over de nominatie als ikzelf.”

Erkenning

“Het is een mooie erkenning voor het werk dat ik doe”, vertelt Francky. “Hij zet zich dan ook ten volle in om overal en iedereen te helpen”, vult zijn echtgenote Monique aan. “Er kruipt veel vrije tijd in, en zonder de steun van Monique zou ik dat niet allemaal kunnen doen. Ik heb geen zittend gat, ik ben altijd met iets bezig. De vrouwen bij Club YLA zijn altijd blij als ze mij zien en enthousiast. Ik krijg er veel respect en zo blijf je het volhouden. Niet alleen van de voetballers, maar ook van de technische staf en Leo Van der Elst, die eigenlijk boven mij staat. Ik werk veel samen met hem, we hebben bijna dagelijks contact. Leo is een heel rustige man, die veel betekend heeft en nog steeds veel betekent voor het vrouwenvoetbal.”

“Mijn taken zijn veelvuldig. Zoals het klaarleggen van hun kledij en dergelijke voor een match, zodat ze zich alleen op de match moeten focussen. Ik was hun outfits, de truitjes hangen mooi aan de kapstok. Bij het begin van het seizoen sorteer ik de kledij, organiseer de pasmomenten, het drukken. Tijdens de match hou ik alles bij voor de arbiter, de vervangingen, gele kaarten, … Ik moet dan alert blijven gedurende de match. En als er een wedstrijd is op verplaatsing, boek ik de autobus. Het is moeilijk mijn uitgebreid takenpakket te omschrijven.”

Toekomst

Hoewel al zijn bezigheden veel van zijn vrije tijd opslokken, weerhoudt Francky er niet van om deze verder te zetten. “Het houdt mij jong, en het respect en de erkenning die ik krijg, zijn een extra drijfveer om door te doen. Ik ben gestart 16 jaar geleden als fotograaf bij Club YLA en daarna werd ik assistent van de teammanager. Toen die stopte, heb ik de taak volledig overgenomen. Fotografie zal sowieso altijd blijven, ik fotografeer al van mijn 18de, ik heb de evolutie van analoog naar digitaal ten volle meegemaakt. Zoals hoofdmanager Leo Van der Elst mij altijd omschrijft als zijn linker- en rechterhand, zo wil ik verder blijven meewerken als teammanager bij Club YLA Blauw-Zwart.”





Francky Dryepondt Privé Francky is gehuwd met Monique Van Walleghem (64). Hij is de papa van Gwendoline (40) en de opa van Tibo (15), Lars (13) en Julie (9). Loopbaan Francky studeerde af als meubelmaker en werkte bij meubelbedrijf Hero in Ruddervoorde en later als vrachtwagenchauffeur, vervoer van fijne vleeswaren. Hij is tien jaar met pensioen. Vrije tijd Bestuurslid van fotografieclub Lidiac, fotograaf voor het webteam van SK Roeselare, fotografeert jaarlijks tijdens de Omloop van het Houtland, is teamcoach bij Raak waar hij vooral meehelpt aan het organiseren van de wandelingen en is teammanager en fotograaf bij Club YLA. Hij vult ook graag kruiswoordraadsels in.