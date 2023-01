Fonds Danick Minne strijdt al tien jaar tegen armoede

Het Fonds Danick Minne bestaat dit jaar al tien jaar. Samen met een kleine groep vrijwilligers probeert Danick Minne, die gemeenteraadslid is voor Open VLD en werkt bij KV Oostende, iets te doen voor kansarmen in Oostende. Het fonds zamelt sponsoring en spullen in om te verdelen via armoedeorganisaties in de stad.

Tien jaar richtte Danick Minne zijn eigen fonds op, samen met wijlen James Piolon en Roger Jonckheere, om kansarmoede in Oostende te helpen aanpakken. “We zijn op het idee gekomen omdat ik als ondervoorzitter van het OCMW dagelijks geconfronteerd werd met armoede in onze stad en graag een extra bijdrage wilde leveren. Ik herinner me nog heel goed dat ik in 1994 begon als OCMW-raadslid. Na mijn eerste bijzonder comité, waar de individuele dossiers worden besproken van cliënten, ging ik naar het eerste het beste café om een pint te drinken. Ik ben nochtans geen pintedrinker, maar ik was zodanig onder de indruk. Ik voelde me een bijzonder rijke mens en wilde graag iets doen”, blikt Danick terug.

Tien jaar geleden kwam het fonds van de grond en kwamen er steeds meer vrijwilligers bij. Een kleine groep mensen, met onder meer Alfons Klincke, Michelle Vrydag, Ingrid Bussele, Viviane Robrecht en Koenraad Conrad, stuurt alle activiteiten en inzamelacties aan. “We hebben een stichting opgericht. Doorheen de jaren zamelden we heel wat spullen in. We werken op vandaag samen met verschillende organisaties, zoals De Viertorre, De Katrol, Ibis en CKG Kapoentje. Voor de feestdagen hebben we hen heel wat materiaal kunnen brengen, om uit te delen bij de mensen die zij begeleiden. Wij hebben over het algemeen zelf geen contact met de mensen in armoede. We werken bewust samen met deze gespecialiseerde organisaties omdat zij heel goed weten wie er het meeste nood heeft aan de spullen die wij inzamelen. Voor nieuwjaar ging dat bijvoorbeeld van fietsen, pampers, speelgoed tot computers.”

Geen stigma

“Daarnaast gaan we per jaar ook enkele keren op uitstap met gezinnen. We doen ook enkele acties, waarbij we een 100-tal bonnen konden uitdelen voor een maaltijd bij Ohana Pokébowls. We doen het op deze manier, zodat er geen stigma is en we zo toch voor een lekkere extra maaltijd kunnen zorgen. We hebben ook een samenwerking met opticien iO. Sophie in de Adolf Buylstraat. Zij heeft bonnen gegeven voor gratis monturen en aangepaste glazen. De kinderen kunnen naar de winkel gaan om hun ogen te laten testen en krijgen een bril. Dat is een heel mooie geste. De bonnen werden via de organisaties uitgedeeld aan de kinderen die er nood aan hebben”, vertelt Danick Minne.

Het fonds is ondertussen fors gegroeid. “De bedrijven nemen zelfs al zelf contact op met de vraag of ze iets kunnen doen. Dat is bijzonder mooi om te zien. Veel zelfstandigen zijn bereid om te helpen. Ik krijg daarom nu hulp van Hisham Shehata om alles te professionaliseren en te digitaliseren”, aldus Minne. “Ik ben bezig met de opmaak van een website waar mensen terechtkunnen voor informatie, maar ook om te kunnen tonen wat het fonds allemaal doet of gedaan heeft. Zo kunnen we tonen hoeveel organisaties en kinderen er geholpen werden”, zegt Hisham.

Lidgelden

Het fonds blijft ondertussen verder werken. “Een volgende stap die we willen zetten, is het lidgeld betalen van kinderen, zodat ze ook kunnen deelnemen aan het verenigingsleven. We hebben nu al een samenwerking met het kinderkoor Kolibrie. De kinderen mogen in de ontmoetingscentra, waar Kolibrie samenkomt, drie keer gratis proberen. Als ze het graag doen, betalen wij het lidgeld van 50 euro. We zouden dit graag uitbreiden naar meerdere organisaties, zoals KV Oostende en andere sporten.”