Flanders Gravel Series begint op 11 juni in Diksmuide: “Het wordt één groot feest”

Flanders Classics organiseerde vorig jaar haar eerste gravelevenement, op de Koppenberg. Dit jaar breidt de organisatie dat uit naar de Flanders Gravel Series, waarvan de eerste manche in Diksmuide plaatsvindt. “Het moet één groot feest worden.”

Zaterdag 11 juni is Diksmuide the place to be. Wielerfanaten kunnen er dan deelnemen aan een gravelevenement dat georganiseerd wordt door Flanders Classics. Staan op het programma: een rit van 57 kilometer, een rit van 95 kilometer en een tocht van 150 kilometer.

Deelnemers aan de langste twee afstanden fietsen een voor- en namiddaglus. Voor de kortste afstand rijd je enkel in de voormiddag. ’s Middags is er een pauze voorzien op het Provinciedomein IJzerboomgaard, waar je als lunch kunt genieten van een lekkere hamburger. Onderweg zijn er onder meer passages aan de Dodengang, het Oud-Stuivekens kerkje, het Frontzate fietspad, het Duits militair kerkhof in Vladslo, en de Vive le Vélo shop in Diksmuide. Aan die shop wacht er voor de liefhebbers een Kwaremont 0,3% aan het einde van elke rit.

Meer dan een fietstocht

“Vorig jaar hebben we ons eerste gravelevenement georganiseerd en dat was een succes”, vertelt Annelore Cleuren, communicatieverantwoordelijke bij Flanders Classics. “Gravel is de laatste tijd enorm populair geworden en wij willen met Flanders Classics inzetten op alles wat met beleving te maken heeft. Op gravelevenementen hangt een unieke sfeer. Het is meer dan een fietstocht.”

Het is niet de bedoeling dat mensen finishen en meteen daarna naar huis gaan

“Na ons eerste evenement van vorig jaar, in Oudenaarde aan de voet van de Koppenberg (de Vlaamse Ardennen, red.), voelden we dat het mooi zou zijn om uit te breiden. We gingen bewust op zoek naar regio’s die een totaal ander parcous bieden en al snel kwamen we uit bij de Westhoek. Het is een regio die een extra verhaal vertelt, met onder meer de Eerste Wereldoorlog en de IJzertoren. We trekken ook richting Limburg, en dus weer naar een totaal andere omgeving. We willen mensen die aan verschillende evenementen deelnemen telkens iets anders aanbieden. We hopen hen zo een unieke ervaring te bezorgen.”

Festival-vibe

Eenmaal aan de finish, kunnen deelnemers aansluiten bij een leuke afterbike, in de ongedwongen sfeer die gravelevenementen zo typeert, een soort cycling festival. “Het is niet de bedoeling dat mensen finishen en dan daarna meteen naar huis gaan”, aldus Cleuren. “Alle deelnemers kunnen genieten van een kampvuur, een hamburger op de grill, een drankje, een streepje live muziek en een deejay… We willen een gezellige festival-vibe creëren, waar genieten met fietsvrienden centraal staat. Het moet één groot feest worden.”