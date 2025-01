Filip (51) is de Krak van Roeselare: “Het doet deugd om te zien dat de markt het goed doet”

Als er in Beveren iets georganiseerd wordt, dan is Filip Lievens er ook vaak bij betrokken. Als voorzitter en mede-oprichter van het Bevers Komitee lanceerde hij vorig jaar ook een tweewekelijkse markt.

Op zaterdag 21 september was het zover: de eerste markt op het Heilig-Kruisplein in Beveren-Roeselare. Maar daar ging heel wat voorbereiding aan vooraf. “Ik denk een jaar of twee”, zegt Filip Lievens over zijn geesteskind. “Ons dorp had daar nood aan. Er is hier in het centrum geen supermarkt of buurtwinkel meer, zeker voor oudere mensen is het niet makkelijk om boodschappen te doen. Ik heb hard moeten ijveren bij het stadsbestuur om het er door te krijgen, maar nu krijgen we alle ondersteuning. En het is een succes, ook op Krottegem. Het was ook nodig om iedere week een markt te kunnen aanbieden, anders vind je geen marktkramers. Die willen wekelijks zeker zijn van hun stekje. Bij ons is er nu de eerste en derde zaterdag van de maand markt en vanaf de eerste keer was het een schot in de roos. Het is ook nog groeiende. Logisch ook, we zijn net voor de winter gestart. We hopen naar de zomer toe ook nog nieuwe marktkramers te mogen verwelkomen. Ook zij zijn tevreden, de Bevernaars ook en wij dus ook. En er komen ook al mensen van buiten het dorp naar hier. Dat brengt volk op de been en voor ons als horeca is dat natuurlijk ook een leuke extra bedrijvigheid.”

Sterk team

Het Bevers Komitee organiseert ook jaarlijks nog een rommelmarkt met de kermis en de kerstmarkt die eind dit jaar aan de 20ste editie toe zal zijn. “Ik doe dit uiteraard niet in mijn eentje. Als cafébaas heb ik een sterke vrouw achter mij staan, als voorzitter van het Bevers Komitee kan ik rekenen op een sterk team. We zijn in totaal met zeven, maar iedereen steekt de handen de mouwen. Voor de markt kan ik ook rekenen op een plaatsmeester. Zelf ga ik langs om bij de marktkramers die ‘op risico komen’ en dus geen vaste plaats hebben het standgeld te innen.”

Met de tweewekelijkse markt is men in Beveren dus goed vertrokken. Jong en iets ouder vindt de weg naar de markt. “Eind dit jaar willen we ook nog eens ferm uitpakken met de kerstmarkt, die dus aan een jubileumeditie toe zal zijn. Daarvoor krijgen we altijd de hulp van de Plus Dertien-werking in Beveren die zorgt voor extra helpende handen. En we blijven er voor ijveren dat de verenigingen nog wat meer samenwerken, want het is al niet evident meer om mensen te vinden die zich willen engageren.”

Met zijn verkiezing tot Krak van Roeselare is Filip in zijn nopjes. “En dat vanuit een deelgemeente en met een sterke concurrentie. Ik had de pagina met de zeven genomineerden hier in het café uit gehangen en de klanten gevraagd om voor mij te stemmen uiteraard. Dat is dus blijkbaar ook gebeurd. Zelfs toen ik in de winkel stond begonnen mensen me spontaan aan te spreken dat ze op me gestemd hadden. Dat doet deugd natuurlijk, net als om te zien dat de markt het goed doet. Daarvoor doen we het, om wat leven in de brouwerij te brengen in onze gemeente.”

Filip Lievens Privé Filip Lievens (51) woont samen met zijn partner Nancy Bekaert in de Kouterweg in Beveren. Samen hebben ze een zoon Ferre (16), Filip is ook de pluspapa van Cynzia (30), Fabio (26) en Silvio (22). Cynzia zorgde ook al voor een kleindochtertje: Yuna (1,5). Opleiding en loopbaan Liep school in het VTI in Roeselare, haalde in Oostende zijn A2-diploma industriële onderhoudstechnieken en werkte daarna elf jaar in Sadef. In augustus zal het 22 jaar geleden zijn dat hij volledig in café ’t Bourgondisch Kruis, achter de kerk van Beveren, stapte. Vrije tijd Wandelen, voetbal kijken en verder zijn engagementen in het Bevers Komitee en in de voetbalwereld ter harte nemen.