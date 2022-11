Festival Prisma focust op gender, seksuele oriëntatie en identiteitsbeleving

Gender, seksuele oriëntatie en identiteitsbeleving zijn de thema’s van het queer arts festival Prisma, dat van 10 tot en met 14 november op diverse locaties in Brugge plaatsvindt.

Het festival wordt donderdagavond om 19.30 uur in Korf (Naaldenstraat 4) afgetrapt met een lezing van Frederik Dhaenens over ‘Queer representation: 100 jaar LGBTQ cinema’.

De volgende dagen zijn er nog meer lezingen, naast ook filmvoorstellingen, workshops (onder andere over het maken van memes), een tekensessie met een non-binair model, happenings,… Je kan ook grasduinen in een selectie boeken, meegebracht door Rokko, een feministische en queer boekenwinkel uit Gent. En als de dorst opsteekt, is er de bar die open gehouden wordt door Mats Bonneure van Sprout, een vegan en queer bar / restaurantje langs de Baron Ruzettelaan.

Veelzijdiger programma

“De LGBTQI+ gemeenschap blijft dagelijks geconfronteerd met grote uitdagingen. Onze bibliotheken en cultuurhuizen zijn daarbij een bondgenoot. Door positieve representatie en educatie, zoals tijdens dit festival, gaan we die uitdagingen samen aan”, zegt Cultuurschepen Nico Blontrock, die er nog op wijst dat deze editie van Prisma zich duidelijk van de vorige editie onderscheidt door de veelzijdigheid van het programma.

Babet Brilleman van de dienst Diversiteit, die de regie van het festival in handen heeft, beaamt dit laatste. “We hebben meer mensen uit de community samengebracht, wat een meerwaarde voor het programma is.” (CGRA)

Meer info & inschrijvingen via www.brugge.be/prisma-2022.