Femma Wereldvrouwen Roeselare legt (on)betaald werk neer en focust voor één dag op zichzelf

Femma Wereldvrouwen riep vandaag, op Internationale Vrouwendag, alle vrouwen op om betaalde én onbetaalde arbeid neer te leggen en een dag voor zichzelf te nemen. Ook in Roeselare staakten verschillende vrouwen.

De staking gebeurde in verschillende provincies en ook een aantal West-Vlaamse groepscoaches van Femma Roeselare Stad waren vandaag tussen 10u en 12u te vinden op het Stationsplein van Roeselare. Daar nodigden ze voorbijgangers uit om een poosje mee te staken en terwijl te genieten van een kopje koffie. Ook algemeen directeur van Femma, Eva Brumagne was aanwezig.

Waarom Femma staakt is simpel: ze vragen erkenning, waardering en een gelijke verdeling van onbetaalde zorg.

Cijfers liegen niet

Gemiddeld besteden vrouwen 9,5u per week meer zorg en hebben ze 6u per week minder vrije tijd dan mannen. Ook op de dag van vandaag verrichten vrouwen nog steeds het merendeel van het huishouden en de zorg voor kinderen.

Bijna 60% van de totale arbeid die we in België verrichten is onbetaalde zorg. Dat maakt het één van de grootste sectoren van onze economie. Ondanks dat blijft onbetaalde zorg onzichtbaar, wordt het niet geapprecieerd en is het ongelijk verdeeld.

Door hun werk, betaald of niet, neer te leggen, probeert Femma Wereldvrouwen het probleem van onderwaardering toch zichtbaar te maken.