Femma Oostrozebeke bestaat 90 jaar

Een vereniging die het 90 jaar uitzingt verdient een feestje. Dat was het geval met Femma Oostrozebeke dat in de feestlocatie Leieburcht de 90ste verjaardag uitgebreid vierde.

Christine Demeulenaere en Lieve Opsomer blikken even terug in de rijke geschiedenis van de vereniging: “De KAV ontstond in Oostrozebeke in het werkjaar 1931-1932. Op de Ginste was dit iets later, in 1948, maar hield daar op te bestaan in 1980. Het doel van de vereniging bestond erin om de vrouwen van de werkende klasse bijeen te brengen om elkaar zo te helpen en te ondersteunen.”

“KAV Oostrozebeke is altijd een bloeiende en goed draaiende vereniging geweest mede door de onbaatzuchtige inzet van heel veel vrijwilligers, voorzitters, bestuursleden en proosten. De vereniging probeerde ook mee te leven met zijn tijd. Zo sloot Francine Windels de periode van het werken met een voorzitter af en werd de klus geklaard met een team van drie personen. Er was in die periode ook een goed werkende Jong KAV onder leiding van Martine Wullaert.”

KAV werd Femma

“In mei 2012 werd vanuit nationaal gekozen voor een nieuwe naam: Femma. De K van katholiek viel weg, want het was de bedoeling om vrouwen aan te spreken uit alle lagen van de bevolking, ongeacht hun geaardheid, religie of afkomst. Er werd ook overgestapt naar het digitaal tijdperk zodat een aantal zaken wegvielen zoals het ronddragen van het maandblad.”

Momenteel wordt Femma gerund door een team van zeven dames die instaan voor de organisatie en de uitwerking van de activiteiten. Die activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit kooklessen, fietsen, wandelen of interessante bedrijven bezoeken. Er is ook nog het succesvolle breikafee onder de deskundige leiding van Lieve Opsomer en dit twee keer in de week.

Na het academisch gedeelte werden twee verdienstelijke leden in de bloemetjes gezet. Dat waren Roza Claeys die met haar 85 lentes het oudste lid is van Femma en Lydie Holvoet die met haar 50 jaar lidmaatschap meteen het lid is met de meeste jaren op de teller.