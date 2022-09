Feeërieke wondernacht keert terug naar Diksmuide

Vorig jaar werd voor het eerst Wondernacht georganiseerd in Diksmuide, een evenement dat vele mensen naar het stadspark en het centrum van Diksmuide lokte en heel wat positieve kritiek kreeg. In navolging van vorig jaar wordt dit jaar opnieuw, tijdens de ‘Nacht van de Duisternis’ op 8 oktober, Wondernacht georganiseerd. Een feeërieke nacht in het verduisterde centrum en park van Diksmuide.

“Diksmuide wordt ondergedompeld in een magische wereld vol wonderlijke lichtjes, waar iedereen van kan genieten”, vertelt schepen Katleen Winne. “Op de Grote Markt is er sfeervolle randanimatie en een streekproductenmarkt met streekbieren en -gerechten. Hier kun je ook plaatsnemen op het herfstterras. Bij de lokale horecazaken kun je dineren bij kaarslicht. De horecazaken schrijven zich op dit moment in, binnenkort vind je een overzicht op www.bezoekdiksmuide.be. Dit kadert binnen het thema De Grote Goesting van Westtoer. In het stadspark is er heel wat warmte en gezelligheid op en rond het water. Je geniet er van een interactieve doorlopende voorstelling Nectar, waar duizenden blauwe vlinders ijverig rondfladderen. Mogelijk kruis je ook de mysterieuze sprookjesfiguren van de Toverlantaarn of een van de vele andere acts.”

Vuurshow

Daarnaast kan men in de deels verduisterde Sint-Niklaaskerk genieten van orgelconcertjes, heel intiem en een aanrader. “Hoewel het concept nog pril is, krijgt dit evenement met een tweede editie meteen een plaatsje tussen de grote kleppers op de jaarkalender, toch wel een opsteker voor dit event. We doven de lichten op en rond de Grote Markt en in het stadspark, waarbij de subtiele lichtjes onze Grote Markt, het stadspark en het centrum in een sprookjeswereld omtoveren. De apotheose van de avond vindt plaats op de Grote Markt: de indrukwekkende vuurshow A Firetale van de Vuurmeesters, over een weerbarstige reus en sierlijke vogels. De show speelt zich af in de hoogte, waardoor hij goed zichtbaar is. Je kunt het spektakel bijvoorbeeld prima vanop een terras met een hapje en een drankje meevolgen. De start van de show is voorzien om 21.30 uur, het einde om 22.15 uur”, geeft burgemeester Lies Laridon mee. “Lichtpuntjes tijdens Wondernacht kunnen ook mensen zijn. Wie niet graag alleen naar het evenement gaat, kan om 19.30 uur naar het station komen om daar aan te sluiten bij een groep. Voor meer info kan je terecht bij: sociaal.huis@diksmuide.be of 051 79 37 93.”

Parkeren

Wie niet te voet naar het evenement komt maar met de fiets, kan de fiets parkeren op de fietsenparking op de Grote Markt. Wie met de wagen komt, kan parkeren op de centrumparking Beerstblote, de parking in de Fabrieksstraat of de parking van het station.

Diksmuide Wondernacht, op 8 oktober vanaf 18 uur tot na de vuurshow omstreeks 22.30 uur.