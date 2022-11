Fakkeltocht ter ere van de oorlogsslachtoffers op de vooravond van 11 november

Voor de zesde maal trekt op de vooravond van 11 november een fakkeltocht door Kuurne ter nagedachtenis van de gesneuvelden, oorlogsslachtoffers en dwangarbeiders van de beide Wereldoorlogen. De apotheose van de fakkeltocht vindt plaats op de gemeentelijke begraafplaats ter hoogte van de kapel.

“Net zoals voorgaande editie vertrekt de fakkeltocht aan de vredesboom die terug te vinden is in de Vlindertuin naast de bibliotheek”, vertelt Wilfried Dujardin van het Leieslagcomité. “Van daaruit gaat het dan in groep richting begraafplaats. Net zoals de voorgaande editie worden ook nu opnieuw naast de gesneuvelden en oorlogsslachtoffers van beide Wereldoorlogen eveneens de vele dwangarbeiders uit deze oorlogen herdacht.”

Op de gemeentelijke begraafplaats zijn 133 oud-strijders van WO I en 277 oud-strijders van WO II begraven. De fakkeltocht die doorgaat op woensdag 10 november gaat van start om 19 uur. (BRU)