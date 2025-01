“Erg aangename werkcultuur”: Lotte (25) woonde en werkte in IJsland en Noorwegen

Het hoge noorden is momenteel nauwelijks weg te slaan uit het tv-aanbod. De reportages van Annemie Struyf zijn daar niet vreemd aan. Ook Lotte Devoldere (25) uit de Limnanderstraat is fan. Na haar master aan de UGent ging zij studeren aan de universiteit van IJsland en verhuisde achteraf naar het Noorse Bergen, waar ze tot voor kort werkte.

Lotte Devoldere (25) is een regelrechte talenknobbel met een zwak voor geschiedenis. Na haar middelbare studies aan de Bron in Tielt trok zij naar de universiteit van Gent, waar zij koos voor de studies Engels en Zweeds. Zij behaalde er haar master in de historische talen en letterkunde. In haar derde jaar trok ze in het kader van het gekende Erasmusproject naar de universiteit van Uppsala (Zweden) waar ze zich verder specialiseerde. Van 2020 tot 2021 studeerde Lotte ook een jaar aan de universiteit van IJsland. Daar behaalde ze haar tweede master.

“Er zijn minder cafés zoals bij ons, omdat alcohol er veel duurder is”

“Tussendoor kon ik ook tijdelijk aan de slag in IJsland als wetenschappelijk assistent. In 2024 ben ik verhuisd naar Bergen (Noorwegen), waar ik kon werken aan de universiteit, maar dat contract loopt nu ten einde. Mijn werk bestond er vooral in opzoekingswerk te verrichten voor een professor die gespecialiseerd is in middeleeuwse Britse literatuur. Straks keer ik nog even terug naar Bergen om wat spullen op te halen en dan kom ik naar huis, om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging in het kader van mijn grote liefde, namelijk oude geschriften en manuscripten.”

Talenknobbel

“Of ik met mijn talenkennis kans maak op een leuke job? Dat denk ik wel, want intussen ben ik al vijf talen machtig: Nederlands, Engels, Noors, Zweeds en Frans. Ik ken ook wat Duits en IJslands. Daarnaast ben ik ook sterk in historische talen zoals Latijn, Gotisch, Oud-Noors, Oud-IJslands en middeleeuws Engels. Er is zeker werk in deze sector maar dat hoeft niet pers se in België te zijn. Dat kan even goed in het hoge noorden, in Canada of in Amerika. Ik ben nu volop aan het solliciteren”, zegt Lotte.

“Ik voelde me heel goed in het noorden. Ik heb er veel vrienden gemaakt en het is er zeer aangenaam werken. Er heerst daar absoluut een fijne werkcultuur, met veel respect voor de vrije tijd van de werknemers. Er wordt bewust gezorgd voor een goede balans tussen werken en vrije tijd. Het is er ook veel minder hiërarchisch. Op het werk krijg je ook veel vertrouwen, zodat er steeds een aangename werksfeer heerst.”

Duurder leven

Het leven in het hoge noorden is wel een pak duurder dan in Vlaanderen. “Ik moet toegeven dat het leven daar een stuk duurder is dan bij ons, maar de lonen liggen er ook hoger. Eigenlijk is alles wat niet goed is voor de gezondheid er vrij duur, zoals alcohol, maar voor de rest valt het mee. Ook het koude klimaat valt best te pruimen”, vindt Lotte. “De huurprijzen voor een studentenverblijf zijn te vergelijken met die van Gent. Noorwegen heeft daarenboven prachtige natuur en is heel dunbevolkt. Daardoor zijn er echter ook weinig jobs, waar je vaak ook Noors voor moet kunnen spreken. Met het platteland heb ik niet zo veel ervaring. Ik woonde vooral in steden zoals Oslo. Daar is een heel goede infrastructuur, het openbaar vervoer is er schitterend. Vandaar dat er ook veel minder auto’s rijden in de stad en er nagenoeg geen files zijn zoals bij ons. Er zijn ook minder cafés zoals wij die kennen, maar wel koffiehuizen. Alcohol is er immers heel duur.”

“Of je daar op restaurant ook een verfijnde keuken vindt? Ik moet bekennen dat het eten vrij sober is”, zegt Lotte. “Het doet me denken aan boerenkost. Rijst en vis staan meestal op het menu. Ook het brood is helemaal niet zo lekker als bij ons. De verfijnde keuken is er moeilijk te vinden. Ook de spontaniteit bij de mensen is er heel anders dan bij ons. Ik heb ondervonden dat de mensen uit het Noorden veel afstandelijker zijn dan hier. Wellicht zit dit ingebakken in hun cultuur. Hoe dan ook, ik zou er echt geen moeite mee hebben om in de toekomst weer in het hoge noorden een job uit te oefenen. De steden zijn er erg fijn om te wonen.”