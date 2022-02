Engie Knokke Run breidt uit naar 33 kilometer

In Knokke-Heist is de Engie Knokke Run voorgesteld: een sportief dagje aan zee met op zondag 1 mei een nieuw extra lang parcours van 33 kilometer.

Op zondag 1 mei vindt na twee jaar opnieuw een volwaardige editie van de Engie Knokke Run plaats. Lopers kunnen kiezen voor een prachtig parcours van 1,5 km, 6,5 km, 10 km, 21 km of zelfs 33 km. Inschrijven voor de Engie Knokke Run met start een aankomst in het Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park kan vanaf nu.

Vorig jaar vond de Engie Knokke Run gespreid over twee dagen plaats. De toen gelanceerde halve marathon was meteen een schot in de roos en staat dit jaar als wedstrijdvorm met gezamenlijke start opnieuw op het programma. En er is meer: vanaf dit jaar kunnen lopers ook kiezen voor een parcours van 33 km. De vraag naar langere afstanden was er al enkele jaren en daar wordt nu dus op ingespeeld.

Trekpleisters

Het parcours slingert van start tot finish langs verschillende toeristische trekpleisters zoals de Zeedijk en de residentiële wijk Het Zoute. Wie voor de 21 km kiest, loopt langs de Zwinpolders. De Belgische kust mag dan wel vlak zijn, de kuitenbijters in het Koningsbos zullen de kuiten extra onder druk zetten.

De Engie Knokke Run wordt niet alleen een loopfeest voor volwassenen. Sportieve kinderen tussen 4 en 12 jaar kunnen het beste van zichzelf geven in de 1,5 km lange Kids Run. Die start net als de andere afstanden in de voormiddag.

Schepen van Sport Jan Morbee: “Dankzij een joggingparcours van 6,5 kilometer en een snedige 10 kilometer kunnen we dit jaar dus uitpakken met maar liefst vier verschillende afstanden, waardoor zowel beginnende als geoefende lopers ruimschoots aan hun trekken komen.” Burgemeester Piet De Groote treedt zijn schepen volmondig bij. “Onze inwoners, tweedeverblijvers en bezoekers hebben na twee moeilijke coronajaren duidelijk nood aan een sfeervol event waarin ze zich volop kunnen uitleven.”

(ACR)