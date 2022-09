Emma opent gloednieuwe kinderkine: “Dit was altijd al mijn passie”

Ex-basketspeelster Emma Van den Broucke start in oktober haar eigen kinderkinepraktijk in de Sint-Jansstraat 27 in Beveren-Leie. “Al van jongs af aan ben ik dagelijks en met veel toewijding met kinderen bezig. Mijn mama is onthaalmoeder en thuis ben ik altijd omringd geweest door kinderen”, vertelt Emma (25) enthousiast.

“Vanuit haar achtergrond in de lichamelijke opvoeding en haar jarenlange ervaring in opvoeding van kinderen heeft mijn mama mij het belang van een actieve, warme opvoeding meegegeven. Dit was voor mij de gedroomde leerschool om kinderen te leren aanvoelen en de normale ontwikkeling van een kind door en door te kennen. Ook later vulde ik mijn vrije tijd in met babysitten, sportkampen geven, vakantiewerkingen voor kinderen begeleiden en later baskettrainingen geven. De passie om kinderen te begeleiden en hen met plezier door het leven te helpen bewegen is er altijd al geweest.”

Postgraduaat

“Ik heb vijf jaar revalidatiewetenschappen en kinesitherapie gestudeerd aan de Ugent”, gaat Emma verder.

“Na die vier algemene jaren heb ik in het laatste jaar de afstudeerrichting pediatrie gekozen. In dat jaar wordt er verdiepend ingegaan op het behandelen van specifieke aandoeningen bij het zich ontwikkelende kind en de jongere. In 2019 ben ik afgestudeerd als master in de kinesitherapie bij kinderen. Daarna heb ik me verder gespecialiseerd met de postgraduaatsopleiding psychomotorische therapie bij kinderen. Verder volg ik jaarlijks bijscholingen om mijn kennis en vaardigheden in dit domein te verbreden en verdiepen. Hiervoor heb ik telkens het kwaliteitslabel van pro-Q-kine ontvangen.”

Deel van team kinesitherapeuten

“Sinds 2019 werk ik deeltijds in Dominiek Savio in Gits. Ik maak deel uit van het team kinesitherapeuten in het secundair onderwijs. Mijn taak is om de leerlingen met een fysieke en verstandelijke beperking op motorisch en orthopedisch vlak op te volgen en te ondersteunen. Het gaat hier om leerlingen met aandoeningen zoals niet aangeboren hersenaandoeningen, spierziekten en andere neuromotorische aandoeningen. Die complexe aandoeningen vragen een zeer goeie communicatie met de leerling, de omgeving van de leerling en andere zorgverleners. Het is een heel dankbare job om elke leerling te begeleiden om de sterktes uit zichzelf te halen.”

Zelfstandig in bijberoep

“Naast mijn job in het buitengewoon onderwijs blijf ik zelfstandig in bijberoep, maar nu in mijn eigen praktijk. Ik ben al gestart met enkele therapiesessies, ook al is mijn eigenlijke praktijkruimte nog niet klaar. Voorlopig gaat alles door in een tijdelijk ruimte. Ik verwacht om midden oktober te kunnen opstarten in mijn praktijk. Ik wil de kinderen graag een veilige ruimte bieden waar ze zich vrij voelen om op hun tempo en hun manier te ontwikkelen. De praktijkruimte is gelegen in een rustige omgeving met veel groen en bomen. Er is een groot grasveld met de mogelijkheid om buiten therapie te geven.”

Voor Emma zelf blijft sporten ook een passie. “Ik speelde tot vorig jaar in de tweede ploeg bij Kortrijk Spurs, niveau eerste landelijke”, vertelt Emma. “Ik ben jammer genoeg moeten stoppen omdat de combinatie met mijn werk niet meer mogelijk was. Ik had het gevoel dat ik zowel voor werk als voor sport niet meer mijn volle inzet kon geven. Ik blijf wel supporter van het team en vind het heel belangrijk om te blijven sporten. Met atletiek heb ik een waardige vervanger gevonden voor basket. Doordat het een individuele sport is, kan ik de trainingen flexibeler inplannen”, besluit Emma.