Emma DelAmour uit Roeselare gaat met Dennis ‘Black Magic’ in zee: “Elke dag keihard werken”

Emma DelAmour, een naam waarmee u het misschien even hoort donderen in Keulen. Of toch niet? Een nobele onbekende in het Roeselaarse straatbeeld, een regelrechte superster in haar eigen wereld. Als pornoactrice kon ze al met enkele internationale vedettes samenwerken en gaat ze binnenkort met Dennis Black Magic in zee. “Porno? Dat is keihard werken, iedere dag!”

Een vlotte babbel, een strak kapsel en tattoos die her en der niet door haar kledij kunnen worden bedekt. Wie Emma kruist in het straatbeeld gaat niet meteen denken dat hij of zij zonet een actrice uit de erotische industrie tegen het lijf liep. Met Roeselare als uitvalsbasis was het voor de 25-jarige Emma ook niet echt een plan om in de pornowereld terecht te komen.

“Vijf jaar geleden ging ik aan de slag als consulente, verkoopster dus, in de lokale Pabo winkel”, blikt ze terug op haar carrière. “Eerlijk? Ik had geen idee waarmee ik bezig was. Je moet weten dat ik in een erg conservatief gezin ben opgegroeid. Natuurlijk was het al snel duidelijk dat ik wou breken met dat beeld, maar van seks had ik weinig kaas gegeten. Daar sta je dan, losgelaten in een winkel waar je dvd’s en speeltjes moet gaan verkopen. Je zou je ogen kunnen rollen bij het idee, maar in mijn geval voelde ik me er al erg snel op mijn plaats. Het was leuk en ik voelde nooit enige druk van eender wie. Eigenlijk kun je stellen dat het idee om wat verder te gaan daar is beginnen groeien.”

Fulltime job

Van de verkoop van erotische films naar het maken van diezelfde films? De stap klinkt groot maar toch was het voor Emma een logische evolutie. “Via sociale media ben ik pornosterren gaan volgen”, gaat ze verder. “Ik vond het ergens bewonderenswaardig, vrouwen die hun eigen visie volgden en zo een carrière wisten uit te bouwen. Dus ja, de stap naar een eigen Onlyfans kanaal was toen snel gemaakt. Ik wilde dat ook bereiken, een loopbaan in een sector waar ik me als een vis in het water voelde. Wat begon met enkele pikante filmpjes en foto’s, groeide uit tot een fulltime job. Het maken van seksueel getint materiaal is ondertussen mijn dagelijkse activiteit, een loopbaan die me van voldoende inkomsten voorziet.”

Grote verdiensten

Porno en Onlyfans? Het eerste wat bij heel wat mensen te binnen schiet zijn de astronomische bedragen die, vooral dames er kunnen verdienen. “Laat me dan ook meteen duidelijk stellen dat je je hier absoluut niet blind op mag staren”, pikt Emma meteen in. “Ja, er zijn vrouwen die hier tienduizenden euro’s per maand mee verdienen. Dat is slechts een kleine minderheid, waar ik niet toe behoor.”

“Los van het feit dat ik in de tattoo-niche actief ben, dus heel wat minder populair dan de dames met een maagdelijke huid, mag je ook niet vergeten dat dit een fulltime bezigheid is. Ieder uur van iedere dag moet je je kanalen in de gaten houden en moet je zorgen dat het altijd interessant en nieuw genoeg blijft. Mensen betalen om je te kunnen volgen en je klanten mag je niet teleurstellen.”

“Het moeilijkste was toen ik mijn ouders moest inlichten”

De sector is wereldwijd goed voor een omzet van ettelijke miljarden euro’s, toch gaat de sector nog steeds gebukt onder een alomtegenwoordig taboe. “Hoewel ik al de meest bizarre vragen heb gekregen, van het naakt gaan zitten in een taart tot het dragen van een specifiek horloge, was het moeilijkste moment nog steeds toen ik mijn ouders heb ingelicht.

‘Hey papa en mama, ik maak porno voor de kost!’ Kun je je hun gezichten gaan inbeelden? Toch schrok ik er zelf van hoe modern ze in hun opvattingen waren. Het had even tijd nodig om te bezinken, maar ondertussen tonen ze een gezonde interesse in vooral de praktische kant van zaken. Hun dochter mag dan wel natuurfilms maken, het zijn en blijven nog steeds mijn ouders en ze waken wel degelijk over mijn welzijn.”

Dennis ‘Black Magic’

Emma haalde recent nog de koppen van de internationale vakpers door haar samenwerking met Dennis ‘Black Magic’ Burkas. Ooit de pornokoning van België, geniet de man een ondertussen allesbehalve gezonde reputatie. “Al lig ik daar eigenlijk niet wakker van”, sluit Emma af. “Natuurlijk weet ik dat hij geen koorknaap is, maar hij is en blijft wel degelijk de man die porno in België mee op de kaart heeft helpen zetten. Trouwens, zelf is hij absoluut niet meer actief in die sector en is het vooral zijn verloofde die zich nu profileert.”

“Via andere producenten kwam ik zo in het circuit terecht en verscheen ik ook op hun radar. Tijdens een barbecue zagen we elkaar voor het eerst en de zakelijke klik was er meteen. Van het een kwam het ander en toen ik uiteindelijk een telefoontje kreeg om aan hun projecten mee te werken, moest ik niet te lang twijfelen. Ik kreeg al snel enkele berichten van mensen die me wilden waarschuwen voor Dennis, maar ik heb eigenlijk nooit te maken gehad met die zogezegde slechte kant van hem. Het zou dan ook erg oneerlijk zijn om er een oordeel over te vormen. Voor mij is het duidelijk: als ik naar het volgende niveau wil in mijn carrière, dan moet ik samenwerken met de juiste mensen.”