Elza ‘meme kermesse’ Dewulf viert honderdste verjaardag

Elza Dewulf vierde in het woonzorgcentrum De Waterdam haar honderdste verjaardag, in aanwezigheid van de schepen van Burgerlijke Stand Stefaan Van Coillie, voorzitter van Motena Bart Wenes, familie en medebewoners.

Elza werd geboren op 5 februari 1922 als dochter van Odiel en Lisa. Ze groeide samen met haar broer Leon (+ 1980) op. Ze trouwde in 1942, in volle oorlogstijd, met Remy De Staebel, een zoon van foorkramers. Ze is de moeder van Jackie, Annie (+ amper 4 dagen geleefd) en Ronny. Door haar huwelijk kwam Elza in de wondere, maar harde wereld van de kermis terecht.

Haar kleinkinderen Frank, Patricia, Sterling en Melanie en haar zeven achter kleinkinderen Cezar, Olivia, Charlotte, Arne, Lana, Mila en Mara noemden haar Meme kermesse. Inderdaad vanaf Aalst carnaval in februari tot en met de kermis in Luik in de maand november waren Elza en haar man wel ergens te lande op een kermis actief. Ze waren present op de jaarlijkse kermissen in alle grote Belgische steden. Ze hadden een kinder- en vliegmolen en op het eind een grote roetsjbaan.

IJzersterke gezondheid

Elza hielp mee met de opbouw en afbraak en zat aan kassa. In de winter woonden ze in hun woonwagen langs de Mandellaan, naast de Végé in de buurt van haar schoonzus en beste vriendin Maria. Eens met pensioen hebben ze hun kermisattracties verkocht. Ze kochten een knus appartement in de Beverensesteenweg en ze bleef er tot haar opname in het wzc De Waterdam in februari 2016 wonen. Haar man overleed in 2002.

Elza was een sterke, zelfstandige vrouw en had een ijzersterke gezondheid. Door het drukke kermisbestaan was er nauwelijks tijd voor hobby’s, maar in de kalme wintermaanden ging ze graag uit eten en gaan winkelen, meestal met een pelsmantel aan en altijd mooi ‘gecoiffeerd’.

“Ze poetste graag, ze veegde ons soms letterlijk buiten en we noemden haar ook Meme Pledge”, lacht haar kleinzoon Frank. Om haar te plagen verzetten we soms de tafel een paar millimeter, maar ze had het gezien en prompt werd die weer op haar juiste plaats gezet.” Door dementie vertoeft Elza de laatste jaren vaak in haar eigen wereld, maar klagen over haar gezondheid deed ze nooit. Nogmaals proficiat en nu op naar de volgende verjaardag in 2023. (AD)