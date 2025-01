Els Deconinck en partner Krist Migneau krijgen erkentelijkheidstrofee uitgereikt

Maandagavond is in een bomvolle raadzaal van het gemeentehuis in Kuurne de erkentelijkheidstrofee uitgereikt. Deze trofee, een jarenlange traditie op Verloren Maandag – een teloorgegane vlassershoogdag – wordt door de Orde van de Ezel toegekend aan een persoon die zich op een bijzondere en onbaatzuchtige manier inzet voor het welzijn van zijn of haar medemens.

Dit jaar ging deze bijzondere eer naar Els Deconinck en haar partner Krist Migneau, beiden woonachtig in de Leiestraat. Sinds 2001 hebben zij al 38 kinderen een tijdelijke of langdurige warme thuis geboden in crisissituaties. Een van hun pleegkinderen woont zelfs al 14 jaar bij Els en Krist.

Naast haar rol als pleegouder is Els, ondanks een lichamelijke beperking aan haar onderbenen, ook actief als vrijwilliger op verschillende andere vlakken. Haar inzet en die van Krist maken hen tot een inspirerend voorbeeld voor velen. De erkentelijkheidstrofee onder de vorm van een kunstwerk ‘De Helpende Hand’ werd Els en Krist overhandigd tijdens een academische zitting. (BRU)