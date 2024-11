Eindejaarsfestival Komen-Waasten: “Dit jaar nemen 80 handelaars deel”

Geen feestelijke eindejaarsperiode, zonder het Eindejaarsfestival van Komen-Waasten. Ondertussen al aangebroken aan een 63ste editie, moet het evenement meer dan ooit aantonen dat zowel het Belgische als Franse Komen hand in hand gaan.

“En te denken dat dit ooit is begonnen als een wedstrijd waar mensen pakken koffie konden winnen.” Guillaume Lizoen, voorzitter van het organiserend comité, glundert bij het voorstellen van de actie.

Prijzenpot

“Lokaal kopen is in dit geval echt wel een win-win situatie. Wie gedurende de maand december bij de deelnemende handelaars een aankoop plaats, krijgt sterren op een deelnamekaart. Eenmaal de kaart is gevuld, kan de kaart in een urne worden gedropt. Wat er te winnen valt? Dat is al lang geen koffie meer! Wekelijks verloten we aankoopbonnen voor de lokale handelaars, en dit ter waarde van 2.000 euro.”

“Op zich is dit al een indrukwekkende prijzenpot, al eindigt het daar niet. Op vijf verschillende plaatsen in de gemeente werden vitrines ingericht. Die vitrines staan bomvol met producten, afkomstig van de deelnemende handelaars. Van stofzuigers tot computers? Het is er allemaal in terug te vinden. Wie deelneemt aan de actie, maakt meteen ook kans om zo een vitrine te winnen. Indien je nummer getrokken wordt, dan mag je alles wat er uitgestald staat, mee naar huis nemen.”

Grensstreek

Net zoals vorig jaar heeft Komen-Waasten ook het naburige Comines France de hand gereikt. “Het is een evidentie van wonen in de grensstreek: we kopen even gemakkelijk in onze eigen gemeente als net over de grens. Voor Komenaars is Comines France bezoeken geen uitzondering, noch het bezoeken van de winkels daar. Meer nog: heel wat handelaars hebben aan beide zijden van de grens een winkel.”

“Dit jaar nemen 80 handelaars deel aan de actie, waarvan er 18 in Frankrijk zijn gelegen. Het is dan wel een landsgrens, voor de mensen die hier wonen is er dat ook maar eentje op papier en kun je even snel naar een Franse bakkerij wandelen, als je naar een Belgische slagerij trekt.”

De actie loopt nog tot 4 juni 2025, waarna de vitrines zullen worden verloot.