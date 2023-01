Eetfestijn op zondag 12 februari in voetbalkantine: “Nu al uitkijken naar onze koers voor eigen publiek”

Jenthe Verstraete (17) studeert aan de topsportschool en na een geslaagd BK op de piste lonkt het wielervoorjaar al. Maar eerst organiseert Team Jenthe een eetfestijn in Ingelmunster. “Ik kijk nu al uit naar de koers voor eigen publiek op zaterdag 22 april”, zegt hij.

Ingelmunster koestert zijn wielertalenten. De Brigandsgemeente leverde al heel wat wielertalent, waarvan in het huidige peloton Yves Lampaert de bekendste is. Maar ook bij de jeugd is er heel wat potentieel. Jenthe Verstraete is daar een voorbeeld van. Hij studeert nu voor het tweede jaar aan de topsportschool in Gent en liet al veelbelovende resultaten noteren. Rond hem is ook een supportersteam ontstaan, dat hem helpt begeleiden waar nodig. Naast zijn opa en vader maken daar ook wielerkenners- en liefhebbers deel van uit.

Samen gingen ze recent op het BK in Gent supporteren. Zij organiseren nu ook het eetfestijn dat dit jaar op zondagmiddag 12 februari wordt verzorgd. Plaats van de afspraak is opnieuw de voetbalkantine van SV Ingelmunster, voor 20 euro kun je er smullen van een kalkoenstoofpotje met wintergroenten en krielaardappelen. Ook een aperitief en stuk taart zijn inbegrepen. Vorig jaar waren er 220 eters, nu hoopt met op eenzelfde succes. “Radio Figaro komt plaatsjes draaien, de ambiance zal er niet ontbreken”, voegt Carl Vanneste, niet alleen penning-, maar ook feestmeester, toe.

Stage in Spanje

Het eetfestijn moet wat zaad in het bakje brengen, want er komt weer een druk wielerjaar aan voor Jenthe. Hij is nu eerstejaars junior en bij Van Moer Logistics Cycling Team geloven ze voluit in hem. “Ik heb ook een goede connectie met mijn ploegleider”, zegt hij daarover. Jenthe heeft klimmersbenen, kan ook goed uit de voeten op de piste en hoopt in het weekend van Kuurne-Brussel-Kuurne ook zijn seizoen goed in te zetten. In de krokusvakantie trekt hij ook nog op stage naar Spanje. Maar het is nu toch ook al wat uitkijken naar zijn wedstrijd voor eigen publiek.

“Ik ben nu opnieuw de jongste van mijn lichting, het is ook wat aanpassen aan de grotere verzetten. Maar ik hoop er uiteraard te staan als ik op zaterdag 22 april voor eigen volk mag rijden.”

Willy Van Neste

Team Jenthe pakt dan uit met een een wielerwedstrijd met start en aankomst in de Oostrozebekestraat ter hoogte van Garage Soenens. “Het parcours bedraagt nu in totaal iets meer dan 90 kilometer en we maken ook grotere lussen”, weet de renner nu al.

Extra pigment is dat Willy Van Neste het startschot komt geven. In 1967 droeg de Zwevezelenaar de gele trui, vorig jaar viel Yves Lampaert die eer exact 55 jaar later te beurt en op dat moment reed ook Jenthe rond met een gele leiderstrui in het Critérium Européen des Jeunes in het Groot-Hertogdom Luxemburg.

Kaarten voor het eetfestijn zijn te verkrijgen bij Eric Verstraete, 0475 44 58 35 of via eric.verstraete.ing@gmail.com