Eerste Sup Tour na onderbreking van drie jaar is een succes

Surfers Paradise organiseerde voor het eerst sinds de zomer van 2019 een Sup Tour. Bijna dertig deelnemers zakten af naar de ‘Siphon’ in Damme voor de start. Onder een stralende zon konden de deelnemers genieten van een tocht van acht kilometer tot in Sluis. Bij de aankomst werden ze opgewacht met een glaasje cava en een verrassing van de Paashaas.

Suppen, of ook wel Stand Up Peddelboarden genoemd, is een meer dan complete workout. Je kan het zien als joggen op het water met het grote voordeel dat ook het volledige bovenlichaam aan het werk gezet wordt. Dé perfecte vetverbrander dus terwijl je kan genieten van de omgeving. Ideaal op een platte zee, of op een kanaal of vijver.

Het is ook mogelijk om met je eigen groep, bedrijf of vereniging een Sup Tour te organiseren. Groepslessen zijn uiteraard ook mogelijk. Inschrijven kan via info@surfersparadise.be. (DM)