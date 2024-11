Eerste openbaar toilet op komst bij Menenpoort: “Dat mocht al tien jaar eerder”

Levensgevaar: 15.000 volt. Een waarschuwingsbord weert nu nog bezoekers uit een verouderd huisje bij de Menenpoort, maar dit moet het eerste openbaar toilet worden aan “het meest bezochte monument in Ieper”. “Dat mocht al tien jaar eerder”, klinkt het in een naburig café. “Iemand deed zelfs eens zijn gevoeg tegen de gevel.”

“Het is precies een gemetst tuinhuis, maar dan met bekabeling en cabines van netbeheerder Fluvius”, wijst Ives Goudeseune naar een huisje in de Kauwekijnstraat, op een paar honderd meter van de Menenpoort. De afscheidnemende schepen van Openbaar Domein (Vooruit) is “al een hele tijd” op zoek naar een locatie voor een eerste openbaar toilet bij de Menenpoort. “Het was zaak van te blijven rondlopen in de naburige straten en er uit te kijken naar een geschikt pand. Plots merkten we dit huisje op en we gingen onderhandelen met Fluvius om het te kopen en eindelijk toiletten in te richten op een van de mooiste locaties in Ieper.”

Rolstoeltoegankelijk

Tussen het huisje en de Menenpoort kan je via een trap de vestingen op. “Behalve bezoekers van de Menenpoort kunnen dus ook de vele wandelaars op de vestingen het nieuw sanitair gebruiken. De ligging is uitstekend. Uit grondig onderzoek blijkt dat dit zowat de enige mogelijke locatie is, alternatieven in de omgeving van de Menenpoort zijn er niet. In dit huisje moet de technische dienst twee genderneutrale zittoiletten en een rolstoeltoegankelijk toilet inrichten. De kost wordt geraamd op 30.000 euro. Fluvius verplaatst de elektriciteitscabine van de huidige locatie naar een zone wat verderop in de straat en vraagt voor deze ruil ongeveer 85.000 euro.”

Pijnpunt

Het stadsbestuur keurde de ruil maandagavond goed tijdens de laatste gemeenteraadszitting van de bestuursperiode. “Het ontbreken van openbare toiletten in de omgeving van de Menenpoort is al lang een pijnpunt. En dat is het nog meer geworden sinds de toerismebussen met dagbezoekers maximaal naar de zone rond de Menenpoort geleid worden”, stelt Goudeseune. “Het is duidelijk dat veel partijen van het stadsbestuur een oplossing verwachtten bij het meest bezochte monument in de stad.”

“Dit nieuws is zeer positief, we kunnen het alleen maar toejuichen”, reageert Geert Bekaert, directeur van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) die de Menenpoort beheert. “Bezoekers van de Menenpoort hoeven dan niet meer op zoek naar een toilet, als dit goed aangeduid wordt. De restauratie van de Menenpoort gaat goed vooruit en zit op schema. Tegen midden volgend jaar zullen de werken afgelopen zijn.”

Gevoeg tegen gevel

In de drukke jaren van de WO I-eeuwherdenking kreeg horecabaas Klaas Segers vaak ongewenst toiletbezoek. Hij stond toen nog aan de toog van de Ypra Inn, het dichtste café aan de Menenpoort. “Het was een echte plaag, vooral rond het tijdstip van de Last Post. Soms hadden we twintig mensen in een uur, enkel voor het toilet. In een café met beperkte capaciteit, waar iedereen zich langs de bar moest wurmen, was dat geen cadeau. Het leidde soms tot ongemakkelijke situaties en dat was begrijpelijk vanuit beide standpunten. Op den duur kwamen hele groepen binnen en dan moest ik vragen om te vertrekken, wat niet fijn was. Een man deed zelfs eens zijn gevoeg tegen de gevel omdat ik hem weigerde.”

“Mocht 10 jaar eerder”

Intussen verhuisde Segers enkele meters verder van de Menenpoort naar café Øl. “Daar ontvang ik ook wel mensen die enkel naar het toilet willen, maar ik wind me er niet meer in op. De vorige oplossing was om de mensen wat verder naar Brasserie Kazematten te sturen bij het College, maar dat werkte niet en ze waren ook niet vaak open. Het is dus goed dat er een openbaar toilet komt, al mocht het tien jaar eerder.” (TP)