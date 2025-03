Digitale duizendpoot Wim helpt senioren en anderstaligen

“Graag willen we vanuit cvo Creo en Iedereen digitaal Roeselare Wim Dewulf in de bloemetjes zetten voor zijn tomeloze inzet als ICT-leerkracht en zijn warme engagement als digihelper”, mailt Liesbeth Busschaert naar KW.

“Wim heeft jarenlang cursisten begeleid en blijft zich, zelfs na zijn pensioen, vrijwillig inzetten om mensen digitaal wegwijs te maken”, gaat Liesbeth verder. “Op 1 maart nam Wim afscheid van zijn job als ICT-leerkracht bij cvo Creo. Jarenlang gaf hij les aan volwassenen die hun digitale vaardigheden willen bijschaven. In die tijd groeide hij uit tot een vertrouwd gezicht binnen de school en ver daarbuiten. Hij wordt nog steeds aangesproken in zijn woonplek in Beveren, in Roeselare of op het Digipunt door cursisten die ooit nog les van hem gehad hebben. Maar helemaal stoppen met lesgeven? Dat ligt niet in zijn aard. Sinds oktober is Wim vrijwilliger bij het nieuwe Digipunt van cvo Creo, waar hij iedere woensdagochtend mensen helpt met vragen over hun smartphone, tablet of laptop. Voor sommige mensen zijn handelingen als itsme installeren, phishingmails herkennen en cloudopslag beheren echt een drempel. Wim helpt daarbij met veel plezier én heel veel geduld! Hij straalt een natuurlijke vriendelijkheid uit, waardoor mensen zich meteen op hun gemak voelen. Met zijn kennis, gedrevenheid en warme persoonlijkheid heeft Wim Dewulf een blijvende impact op velen. En dat verdient een bloemetje.”

“Ik krijg heel veel voldoening van vrijwilligerswerk”

Wij trokken dus naar Roeselare om Wim (63) in de bloemetjes te zetten. “Ik krijg heel veel voldoening van mijn vrijwilligerswerk”, vertelt de digitale duizendpoot. “Ik blijf in contact met mijn oud-collega’s én ik kan veel mensen helpen via het Digipunt waar ik rond digitale inclusie kan werken, het dichten van de digitale kloof bij senioren en anderstaligen. Mijn hobby is eigenlijk mijn beroep geworden, herstel en verkoop van computers”, vertelt de echtgenoot van Martien Martnes, papa van Sien en Floor en opa van June. (mlt)