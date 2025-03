Een bloemetje voor Kimberly die ondanks werk en studies tijd vindt voor haar familie

“Onze dochter Kimberly Vangheluwe verdient een bloemetje”, schrijft Lieve Provoost naar KW. “Ze heeft een gezin van drie, gaat werken, volgt een bachelor en zorgt daarbovenop voor haar mémé die lymfeklierkanker heeft.”

Er zijn zo van die mensen die precies 36 uur in een dag hebben. En tonnen energie. Kimberly (33) uit Staden is zo’n straffe madam. Ze is gehuwd met Kjell Clarysse (33) die lijnverantwoordelijke is in de nachtploeg van Milcobel in Moorslede. Samen hebben ze drie schatten van kinderen: Ymano (9), Ymilyano (6) en Ylïana (4). Kimberly werkt als verzorgende in de thuiszorg. “Halftijds want ik heb tijdskrediet om mijn bachelor gezinswetenschappen in Schaarbeek af te werken”, licht de dertiger toe. “Ik ben weer gaan studeren zodat ik een diploma in handen heb op het moment dat ik mijn job fysiek niet meer aankan. Ik heb al een herniaoperatie achter de rug en het is een zware job. Mensen uit de zetel helpen, in de auto…” Dat de opleiding alleen in Schaarbeek kan gevolgd worden, maakt het puzzelen in de agenda er niet makkelijker op. “Ja, het is soms wat zoeken om tijd te vinden om te studeren…”

Want zo zijn er ook de hobby’s van de kinderen die voetballen, koersen en dansen. Er moet dus al eens heen en weer gereden worden. Ook naar ergotherapeuten en logopedisten want de zoontjes hebben extra zorg nodig: Ymano voor autisme en dyscalculie en Ymilyano voor selectief mutisme.

En toch vindt Kimberly nog de tijd en moed om de zorg voor oma Paula (84) op zich te nemen, samen met mama Lieve. “Ik ga mee naar de afspraken in het ziekenhuis, doe boodschappen en help bij het poetsen. Ja, mijn week is goed gevuld”, lacht ze. “Het is hier een goed geoliede machine. Zonder mijn ouders en vooral Kjell zou dit allemaal niet lukken. Na zijn shift brengt hij de kinderen naar school en hij gaat ze ook weer oppikken.” (mlt)