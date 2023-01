Eddy Denolf legt eed af als Torhouts gemeenteraadslid

Bij het begin van de Torhoutse gemeenteraadszitting maandagavond heeft Eddy Denolf (Vooruit) de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid. Hij volgt zijn partijgenoot Paul Dieryckx op, die recent zijn schepenambt heeft doorgegeven aan Ine Debruyne en beslist heeft om tegelijkertijd ontslag te nemen als raadslid.

De schepenwissel Dieryckx-Debruyne was na de verkiezingen van 2018 afgesproken, maar dat Paul ook als gemeenteraadslid zou stoppen, lag niet vast. Hij had gewoon in de raad kunnen blijven zitten. Aangezien hij dat niet doet en volledig stopt met de actieve politiek, krijgt Eddy Denolf de kans om zich in de socialistische fractie te bewijzen.

Pas vierde opvolger op SP.A-lijst in 2018

Eddy (56) is pas vierde opvolger op de SP.A-lijst uit 2018, maar tweede opvolger Nick Mouton heeft al zitting in de raad en derde opvolger Rik Hoste blijft zich liever in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst nestelen. De verkozenen Martine Vanwalleghem (gestopt met de politiek) en Vanessa Jodts (die ook kiest voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst) verzaakten aan het zitje.

Eddy Denolf woont in de Rijselstraat en is getrouwd met Christel Vandycke (56). Ze hebben een zoon Maarten (33) en een dochter Lynn (29). Eddy kreeg in 2018 bij de lokale verkiezingen 297 voorkeurstemmen.