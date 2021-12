Duurzame beplanting zorgt voor tal van voordelen

Vanaf deze winter schakelt de stad over naar een duurzamere beplanting in het stadspark. De nieuwe manier van beplanten kent tal van voordelen op ecologisch, economisch en esthetisch vlak.

Normaal gezien vullen de medewerkers van Stad Roeselare ieder jaar opnieuw de vaste plantenbakken in het stadspark met meer dan 2.000 eenjarige zomerbloeiers. Vanaf deze winter zullen ze hun werkwijze echter veranderen. De stad heeft er namelijk voor gekozen om over te schakelen naar een duurzamere manier van beplanten: voortaan zullen ze met meerjarige plantensoorten werken.

In vergelijking met eenjarige plantensoorten levert het aanplanten van meerjarige soorten enorm veel voordelen op. Zo hoeft de stad slechts eenmalig vaste planten aan te kopen voor een langere periode. Er is dus noch een jaarlijkse nieuwe aanplanting nodig noch jaarlijks verse potgrond. Bovendien zijn veel van de geselecteerde planten rijk aan nectar en stuifmeel, wat ideaal is om bijen, vlinders, hommels en zweefvliegen aan te trekken. Daarnaast hebben de meerjarige planten minder water nodig in warmere periodes en ze hebben zelfs een verkoelend effect op de omgeving. Ze nemen ook meer koolstof op, geven zuurstof af, zuiveren de lucht en dempen geluid.

Klimaatplan

“Het resultaat zal een heel fleurig kleurenpalet zijn”, aldus Marc Vanwalleghem, schepen van onder andere Land- en Tuinbouw en Bebloeming en Netheid. “Door de aanwezigheid van siergrassen en vaste planten zal een mooi winterbeeld gevormd worden. De kleurenpracht zal je trouwens het hele jaar door kunnen bewonderen. Naast deze esthetische factor bieden vaste planten heel wat voordelen voor de bewoners van onze stad, zowel voor mensen als dieren. Door rekening te houden met biodiversiteit en groen leveren wij als stad een bijdrage aan het klimaatplan.”

Ook budgettair zorgt de duurzame aanplanting voor winst voor de stad. Op jaarbasis zou de helft van de arbeidsuren uitgespaard kunnen worden. De uren die vrijkomen kunnen de medewerkers gebruiken om op andere plaatsen en op andere momenten zinvol werk te verrichten. De planten zelf zijn duurder dan de eenjarige soorten, maar aangezien ze vijf keer zo lang meegaan, zouden ze voor 2.000 euro per jaar winst zorgen. Deze manier van beplanten zal stelselmatig toegepast worden over het hele grondgebied. (SM)