Duo op Rollen voor Life On Wheels

Op zaterdag 14 december kan je opnieuw terecht in het Immaculata in Ieper voor Duo op Rollen. Hiervoor kan je met een teamgenoot inschrijven. De ene fietst op een handbike en de andere op rollen. De opbrengsten gaan naar Life On Wheels.

Marvin Odent is een van de bezielers van Life On Wheels, een project dat deel uitmaakt van WVA (Westhoek Vrije tijd Anders). Met Life On Wheels organiseren ze maandelijks activiteiten. Vorige week was dat nog tjoekbal, eind december is het boogschieten en darts. “We wisselen af tussen iets actief en iets minder actief. Zo willen we het voor iedereen toegankelijk houden”, zegt Marvin.

In 2018 en 2019 organiseerde Life On Wheels al Duo op Rollen. Op 14 december is dit terug van weggeweest. “Door corona konden we even geen activiteiten organiseren en hadden we minder kosten. Nu leek het ons het ideale moment om dit unieke concept nieuw leven in te blazen. Het concept is dat je in duo meedoet en de ene fietser rijdt op een koersfiets en de andere op een handbike. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk afstand af te leggen in tien minuten. We werken hiervoor samen met Cycling Vlaanderen. Er kunnen 24 duo’s deelnemen en we gaan van start om 14 uur.”

Leuke prijzen

“De opbrengsten gaan naar de algemene werking van Life On Wheels. Denk maar aan het huren van de sporthal, de vergoeding voor onze begeleider… We voorzien leuke prijzen. Er is ook drank aan democratische prijzen verkrijgbaar. Het is de ideale gelegenheid om de mensen te laten kennismaken met handbiken. De Paralympische Spelen in Parijs en het WK in Zürich waren hiervoor al goeie katalysatoren. Of ik zelf meedoe? Ik dacht eerst van niet, maar ik zal misschien toch meedoen met Louis Clincke. Dat is ook een paralympische atleet van de C-klasse.”

Verder bereidt Marvin zich voor op het nieuwe wielerjaar. “Ik ging naar Polen voor een op maat gemaakte fiets en hoop die tegen half februari te hebben.” (API)

Wil je meedoen aan Duo op Rollen? Schrijf dan in via mail: marvin.odent@telenet.be. De inschrijvingsprijs is 10 euro per duo.