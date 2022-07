Duizenden bezoekers voor Airshow en Belgian Open Air Championship Koksijde

Het hele weekend cirkelen luchtacrobaten boven het domein van de Royal West Aviation Club bij de militaire basis van Koksijde en de site Ten Bogaerde van de voormalige abdijhoeve waar op hetzelfde moment de Panamarenko-expo ‘Come Fly With Me’ werd geopend.

Zaterdagmiddag zette het team van de Belgische Red Devils het evenement in en dat was tegelijkertijd een eerbetoon aan kunstenaar Panamarenko, die zijn hele leven gefascineerd was door ‘vlieg-tuigen’ en dat in alle aspecten in zijn kunstwerken tot uiting bracht. Zoals bij de voorgaande edities van organisatoren Royal West Aviation (in samenwerking met Belgian Aerobatic Club, gemeente Koksijde en Defensie) waren alle bezoekersogen vooral gericht op wat zich in het luchtruim afspeelde toen de deelnemers aan de Belgian Open Air Championship Koksijde hun acrobatische talenten demonstreerden.

Op de begane grond was de iconische reddingshelikopter Sea King van de luchtmachtbasis Koksijde de blikvanger, maar ook een gyrocopter (een molenvliegtuig met motorloze rotor), de nieuwe MUG-heli en de oranje oldtimer-tweedekker SV4 (het favoriete opleidingstoestel van clubvoorzitter en commandant-vlieger op rust Johan De Block) trokken de aandacht. Een aantal bezoekers liet zich verleiden voor een helikopterluchtdoop tegen de democratische prijs van 50 euro per persoon. Vier geluksvogels wonnen een gratis ticket voor een luchtdoop.

Wereldtop

ULM-instructeur Franky Polet legt uit: “Het Belgisch Kampioenschap voor eenmotorige vliegtuigen is onderverdeeld in categorieën: Sportsmen (voor liefhebbers), tussencategorie Intermediate, Advanced (voor gevorderden) en Unlimited (spectaculaire luchtacrobatie van het hoogste niveau). De piloten van deze laatste categorie mogen eigenlijk doen wat ze willen en mogen na de wedstrijd tijdens een ‘rondje freestylen’ voor het publiek nog eens helemaal uit de bol gaan.”

“Aan dit kampioenschap neemt de Europese en wereldtop deel, zeg maar het zijn de Formule 1-piloten in de lucht! Ze vliegen onder meer met de Extra 330 SC, een extreem licht toestel dat hiervoor op alle topniveaus wordt gebruikt, maar er zijn ook diverse Pitt-tweedekkers bij.”

Luchtacrobatie

Martijn Kestens, helikopterpiloot bij de Nederlandse luchtmacht, is een van de individuele deelnemers in de hoogste klasse ‘Unlimited’. “Het is al de derde of vierde keer dat ik aan deze wedstrijd meedoe”, zegt Martijn. “Ik vlieg met de EXTRA OOVVV van de Belgische eigenaar Alexander Van den Broeck, die er vandaag niet bij kan zijn. Ik steek er dikwijls de draak mee dat hij het vliegtuig speciaal voor mij als Nederlander een oranje kleurtje heeft gegeven. Maar het is een schitterend toestel, van 600 kg, volledig in carbon, met een motor van 300 PK.”

Voor Martijn in de cockpit achter de stuurknuppel kruipt, verleiden de geur van gebakken uien en hamburgers hem om eerst nog goed zijn maag te vullen voor hij aan zijn acrobatische luchtbuitelingen begint. “Je begint er beter aan met een gevulde dan met een lege maag”, besluit hij nuchter.

(MVP)