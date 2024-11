Dringende restauratiewerken Machuutskapel in Pollinkhove achter de rug

De gerestaureerde Machuutskapel op de hoek van de Lindestraat en de Burgweg werd op zondag 17 november ingehuldigd. Dat gebeurde in aanwezigheid van de buurtbewoners, het stadsbestuur en bestuursleden van verschillende verenigingen.

In een ver verleden stond ten zuiden van Pollinkhove een grote kapel ter ere van de heilige Machutus, maar die werd door de Fransen afgebroken. Nu staat er nog een landelijk kapelletje waarin een beeldje van de heilige wordt vereerd. Het kapelletje werd verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar werd nadien heropgebouwd. De Machuutskapel in zijn huidige vorm dateert van 1932. De kapel is sinds 2005 een beschermd monument.

“Door de tand des tijds en herstellingswerken die niet volgens de regels van de kunst werden uitgevoerd, was de kapel dringend aan restauratie toe”, zegt burgemeester Lode Morlion. “Onder meer het voeg- en metselwerk van de gevels en het buitenschrijnwerk werden onder handen genomen. Die restauratiewerken zijn nu afgerond. Wandelaars en fietsers kunnen de kapel opnieuw in al zijn glorie bewonderen.”

Erfgoedpremie

Stad Lo-Reninge kreeg voor de restauratie een erfgoedpremie van 3.057 euro van het Agentschap Onroerend Erfgoed. De totale kostprijs bedraagt ongeveer 5.000 euro. “Lo-Reninge draagt de zorg voor haar erfgoed hoog in het vaandel”, besluit burgemeester Morlion. “Kwaliteit is een attitude. Het is duidelijk dat ook deze eigendom de nodige zorg verdiende. En ik ben bijzonder opgetogen met het resultaat.”

Priester E.H. Luc Frenay wijdde de kapel en Peter Boyen zorgde tijdens de huldiging met het nummer Amazing Grace op doedelzak voor mooi muzikaal intermezzo. De heilige Machutus werd geboren in Wales rond 520. Hij vestigde zich met andere monniken in Bretagne in Aleth, het huidige St.-Servan-sur-Mer, dicht bij het later naar hem genoemde St.-Malo en stierf als kluizenaar op hoge leeftijd in Archembray. Zijn feest wordt gevierd op 15 november.

De heilige Machutus wordt aangeroepen tegen jicht, kinderziekten, verlamming en zenuwziekten.

In de Sint-Bartholomeuskerk van Pollinkhove staat een groot beeld van de heilige Machutus.