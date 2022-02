Drie nieuwe straten in Brugge eren feministes en kunstenaressen

De Brugse gemeenteraad besliste maandagavond op aangeven van schepen Nico Blontrock dat Brugge er vier nieuwe straatnamen bij krijgt. Drie van die straten vier straten eren vrouwen. Daarnaast krijgen twee fietspaden een naam.

Schepen van Cultuur Nico Blontrock maakte van de gelegenheid gebruik om wat meer ‘vrouw op straat’ te krijgen, maar de bevoegde werkgroep voor straatnamen had ook oog voor het historisch erfgoed.

De gemeenteraad keurde de volgende naamgevingen en aanpassingen goed. Project Nieuw Brugge nabij het station krijgt een nieuw plein dat letterkundige en feministe Marguerite Coppin (1867-1947) huldigt.

Passantenhuis

Het plein in de nieuwe verkaveling in de Boeveriestraat, op de plek waar het VTI was, heet voortaan het Sint-Juliaansplein en verwijst naar het gelijknamige passantenhuis en krankzinnigengesticht.

De nieuwe straat in Sint-Andries, nabij de Hogeweg 153 wordt de Andrée Algrainstraat en is een eerbetoon aan de Brugse kunstschilderes die in 1999 overleed.

De nieuwe verkaveling nabij Lodewijk van Malestraat wordt ‘gedoopt’ tot Margaretha van Brabantstraat en eert de vrouw die van in de 14de eeuw gravin van Vlaanderen was.

Azijnstraat

Sint-Pieters heeft er twee fietspaden bij, tussen Kolvestraat en B-Park, respecteivelijk aansluitend op de Lentestraat en de Krinkelstraat. Ze krijgen logischerwijze de namen Lentepad en Krinkelpad.

En voor de taalpuristen onder ons: de officiële schrijfwijze van het verstopt binnenpleintje op Sint-Gillis is Hof De Jonghe.

Twee steegjes tussen de Hugo Losschaert- en de Klaverstraat krijgen opvallende namen: de Azijnstraat en het Coolhof.