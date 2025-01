Dominique (49) is de Krak van Deerlijk: “Je moet er iets voor doen om iets terug te krijgen”

Dominique Vanhonacker (49) is de Kraklaureaat in Deerlijk. De ondernemende waard staat al 15 jaar achter de tapkast van Snooker Pocket in de Hoogstraat. In dat anderhalf decennium heeft hij ruimschoots bewezen dat hij van aanpakken weet. Een twintigtal clubs hebben er hun vaste thuishaven.

Dominique Vanhonacker PRIVÉ Dominique is 49 jaar, woont met echtgenote Sofie Hostens in de Hoogstraat in het centrum van Deerlijk. Samen hebben ze één dochter, Lobke (19), die bachelor toegepaste psychologie studeert aan Vives Kortrijk. LOOPBAAN Dominique is van Zwevegem afkomstig. Hij studeerde houtbewerking, werkte lange tijd bij de firma Bekaert in Zwevegem en runt sinds 1 oktober 2010 de druk beklante zaak Snooker Pocket. VRIJE TIJD De zaak van Dominique is 7 dagen op 7 open zodat er maar weinig vrije tijd overblijft. Hij houdt wel van een partijtje squash in het Deerlijks Sportcentrum en van een gezellig etentje met vrouw- en dochterlief.

“Ik ben van Zwevegem afkomstig en stam uit een gezin met drie kinderen”, start Dominique zijn verhaal. Na de lagere school volgde ik houtbewerking in het toenmalige VTI in Kortrijk. Mijn professionele carrière startte bij een bedrijf dat interieurs maakte voor dancings en cafés. Na anderhalf jaar werken in de vlassector ben ik – zoals zoveel Zwevegemnaren – voor Bekaert beginnen werken. Ik was vlinder en had verschillende functies: in het labo, aan de ovens, in het magazijn, als chauffeur…”

“Ik werkte 17 jaar gedurende de weekends in de Stainless-afdeling en combineerde die functie tijdens de weekdagen in bijberoep als vertegenwoordiger in vloeren en faiences. Toen die firma ophield te bestaan, moest ik op zoek naar een nieuwe invulling want ik zag het niet zitten om in de week hele dagen thuis te zetten.”

“Via een vriend met wie ik geregeld een partijtje squash ging spelen, kwam ik te weten dat de uitbater van Snooker Pocket in Deerlijk op zoek was naar een overnemer. We zijn eens langsgegaan, hebben pro’s en contra’s afgewogen en kwamen al snel tot een akkoord met uitbater Willy Cattoor. In 2010 zijn wij van start gegaan. We zijn begonnen op 1 oktober en Snooker Pocket telde toen welgeteld vier clubs: snooker, driebanden, darts en kaarters.”

Nieuwe initiatieven

“Er is ondertussen heel wat veranderd. Het interieur werd ingrijpend gewijzigd en ook het aanbod werd stelselmatig uitgebreid. Het lijstje met clubs die hier hun lokaal hebben, is lang: snooker, driebanden Willen Is Kunnen, tapbiljart, telefoonboekbiljarten, artistiek biljarten, vogelpik (Frisse Piekers, Mottige Maandagdarters, Pocketsmijters, Dos in the Pocket en Duvelcup), Rummikub, kingclub Harten Heer, Pocketmanillers, Maandagavondkaarters, KSV Deerlijk Wielertoerisme, liefhebbersvoetbal FC Snooker Pocket, minivoetbal en pronostiekers.”

“Ik organiseer elk jaar een zomer- en winterzoektocht, die ondertussen al navolging hebben gekregen in andere gemeenten. Tijdens de eindejaarsperiode pak ik steevast uit met De Grootste Quiz. 500 vragen over uiteenlopende onderwerpen die deelnemers lokken uit heel Vlaanderen… Voor de zomermaanden hebben we een gezellig terras ter beschikking. Vorig jaar kwamen er ook twee petanqueterreinen bij en organiseerden we met succes Deerlijk on Fire waarbij iedereen zelf zijn vlees mocht meebrengen en klaar maken en wij voor groeten, sausjes en de verdere omkadering zorgden.”

“Ik probeer geregeld met nieuwe initiatieven voor de pinnen te komen en dat wordt blijkbaar gesmaakt. Er wordt wel eens geopperd dat ik geen cafébaas, maar een ondernemer ben en dat vind ik echt een compliment. We hebben al heel wat geïnvesteerd om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen bedienen: een belsysteem aan elke tafel, een extra vergaderzaal… Je moet er iets voor doen om iets terug te krijgen.”