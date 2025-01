Dit is de nieuwjaarswens van Marc Decaestecker uit Langemark-Poelkapelle: “Tijd dat we eens goed het licht kunnen rondsturen zodat het licht de macht krijgt”

2024 was een bijzonder jaar voor Marc Decaestecker. Niet alleen werd hij verkozen tot Krak van Langemark-Poelkapelle, hij stopte na meer dan veertig jaar met zijn café/feestzaal Caracas. “Het was een hele aanpassing”, zegt Marc Decaestecker, die op 18 december 62 jaar geworden is. “Soms heb ik wat last van het befaamde zwarte gat, maar ik onderhoud wel de relaties met de vrienden van het café.” Marc is wel nog steeds nauw betrokken bij het Hedd Wyn Comité. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat zijn nieuwjaarswensen vooral een vredesboodschap bevatten. “De oorlogen in Gaza en Oekraïne doen me echt zeer. Ik wens dat de wapens zwijgen. Tijd dat we eens goed het licht kunnen rondsturen zodat het licht de macht krijgt.” (TOGH)